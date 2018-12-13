Юнна Мориц: Я пишу и рисую бесплатно, - это мой выбор, и моя чистая радость

Год назад, в декабре 2017-го, «Комсомольска правда» сообщила, что объявляет сбор денежных средства для помощи Юнне Мориц. (См. «Юнна Мориц: Драгоценный Читатель!.. Я могу и буду очень много работать, но не менее года нуждаться в Вашей помощи», «КП», 6.12.2017 г.)

Напомню: в начале сентября прошлого года поэтессе в Институте скорой помощи имени Склифосовского была сделана сложная операция в связи с осколочным переломом шейки бедра.

Тогда Юнна Петровна, по-прежнему напряженно работая, провела в больнице около месяца. Потом продолжила лечение дома.

Потребовались немалые средства, так как возникли послеоперационные осложнения... (Некоторые до сих пор не удалось преодолеть полностью.)

Вот почему мы тогда и объявили сбор средств. Это была инициатива многочисленных поклонников поэтессы, а сама она категорически возражала против акции. Тем не менее, нам все же удалось убедить Юнну Мориц в том, что провести эту акцию необходимо.

Тогда у нас на сайте появилось специальное обращение поэтессы к своим поклонникам, где она объяснила - почему все-таки согласилась на эту акцию (публикуем фрагмент):

«Драгоценный Читатель! Не потому, что пишу и рисую бесплатно, - это мой выбор, и моя чистая радость. Не потому, что на мои книги – высокая цена, а на мой труд – низкая, это – мой выбор свободы от всех тусовок и каст. Высокое качество свободы – это мой личный выбор, а низкое качество жизни – цена за эту чистую радость...»

В нашей акции за минувший год приняли участие сотни человек - как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья. Эта помощь позволила любимице миллионов читателей встать на ноги - в полном смысле слова.

Но лечение и сейчас продолжается... А оно требует затрат.

В это же самое время я получаю множество писем с просьбой снова объявить сбор средств. Но наша акция и не прекращалась... А вот счет, по которому можно прислать деньги, - публикуем новый. (см. ниже.)

В обращении Юнны Петровны к читателям были и такие слова: «Я могу и буду очень много работать, но не менее года нуждаться в Вашей помощи...»

Свое слово Великая Поэтесса держит - только у нас за минувший год появилось более двух десятков ее новых стихотворений, которые вызвали большой отклик у читателей.

С новыми произведениями Юнны Мориц вы также можете познакомиться, если зайдёте на её официальный сайт в Интернете, на её ленту в Фейсбуке и Вконтакте.

КСТАТИ

Как отправить средства Юнне Мориц

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