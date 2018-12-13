2018-12-13T19:12:33+03:00
Телевизор

«Попроси у неба»: Дети со смертельными диагнозами стали героями реалити

Участник нового проекта «Пятницы!» отправляются в путешествие, которое может прерваться в любой день [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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В первом выпуске в путешествие за своими мечтами отправится Юля из СтерлитамакаВ первом выпуске в путешествие за своими мечтами отправится Юля из Стерлитамака
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Телеканал «Пятница!» продолжает экспериментировать с жанром реалити. В понедельник, 17 декабря, там запускается программа «Попроси у неба». Канал представляет новинку как «документальный проект» - вероятно, чтобы дистанцироваться от нежелательной коннотации самого термина «реалити-шоу», подразумевающего развлекательный характер эфира.

Герои «Попроси у неба» - дети и молодые люди со смертельными диагнозами. В программе они рассказывают о своих мечтах: увидеть море, подняться в горы, попробовать устрицы, познакомиться с кумиром, потрогать слона… Составляют список и отправляются в путь исполнять свои желания. «Путешествие, которое может прерваться в любой день», - напоминает канал. Автор и ведущий проекта Семен Закружный предупреждает, что жалость - это последнее, что нужно его героям:

«Есть такая традиция - жалеть болеющих людей. А если у человека рак, значит, жалеть его нужно в десятки раз сильнее. Это вселенского масштаба глупость! Меньше всего болеющие люди хотят, чтобы их жалели, корчили похоронные гримасы и постоянно переспрашивали: «Ты как, держишься?». Мы не жалеем наших героев, мы ими восхищаемся. Хотя бы потому, что они самые сильные люди, которых я встречал».

Героиней первого выпуска станет 19-летняя жительница башкирского города Стерлитамака Юля. Девушка заболела два года назад, у нее рак лимфатической системы (неходжкинская лимфома). Уже несколько лет она лечится в Москве, в онкологическом центре имени Димы Рогачева.

Дети со смертельными диагнозами стали героями реалити.

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как родилась новая программа:

«Правда в том, что продюсеры телеканалов боятся таких проектов. Боятся рассказывать о детях, которым пришлось столкнуться с тяжелой болезнью. Боятся даже те, кто все-таки решается делать такие проекты. А вдруг зрители испугаются такой темы и переключат канал? Чем профессиональней продюсер, тем сильней страх. Ведь даже в документальном жанре продюсер обязан помнить о драматургии, чтобы зрителю было интересно. Но разве уместно создавать искусственное напряжение (а это и есть драматургия), когда перед тобой подлинная драма? Страх сфальшивить. Страх показаться подлецом. Я тоже боялся этой темы. А теперь не боюсь. Я узнал историю Юли, которая перенесла десятки химиотерапий, которой назначили пересадку костного мозга, а она – улыбается жизни. Эта невероятная маленькая девочка победила мой страх».

Проект «Попроси у неба» создан совместно с благотворительными фондами «Подари жизнь», «Искорка» и «Живой».

«Пятница!». «Попроси у неба». Понедельник, 17 декабря/22.00.

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