Ирина Потехина, замминистра просвещения РФ: «Мы должны ребенку показать весь спектр возможностей»

- Ирина Петровна, школьники часто жалуются - у них плохо организована профориентация, они не представляют себе, где и кем могут работать по окончании учебы.

- Да, и это проблема не только детей, но и их родителей. Даже взрослые не всегда понимают, как сегодня нужно выбирать профессию. Рынок труда меняется с такой скоростью, что когда студент поступает на первый курс, не факт, что через четыре года, когда он получит диплом, его профессия еще будет востребована на рынке.

Похожая ситуация со студентами колледжей. Мы часто слышим от губернаторов: у вас очень длинные программы. Нам нужен специалист уже через год, а не через три!

Поэтому перед нами стоит задача – показать ребятам весь спектр современных возможностей, сориентировать, какие специальности будут перспективны, подсказать, куда идти учиться.

В Ярославле открылся ежегодный форум профориентации «Проектория». На этой площадке мы собираем самые современные, продвинутые, масштабные форматы профориентации, которые есть в стране. Туда приезжают специалисты, а также 500 школьников, 200 учителей.

Та система профориентация, на которой мы сами выросли, сегодня уже не работает. Нужны другие инструменты. И мы их опробуем.

- Например?

- В прошлом году 1 сентября мы провели первый открытый урок по профориентации. В нем участвовали главы крупнейших российских корпораций. Они рассказывали о том, чем занимается «Ростелеком», «Росатом», «РЖД». Трансляция этого урока шла онлайн на 20 тысяч школ страны. Дети задавали вопросы, голосовали, присылали хэштеги.

Главный урок провел Президент. Он на протяжении 45 минут обсуждал со школьниками самые крутые проекты, которые сегодня создаются в стране. Ведь в течение 5-7 лет будут созданы новые рабочие места, будут развиваться целые новые отрасли - телемедицина, искусственный интеллект, самолет МС-21. Этот урок набрал в соцсетях более 10 млн. просмотров.

Выбор в условиях неочевидного будущего

- Как выбирать профессию в школе, если многие специалисты говорят, что спектр специальностей очень сильно меняется за несколько лет?

- Как говорят наши коллеги из Яндекса, нас ведь никто не учил изобретать интернет, социальные сети. Но мы их сделали. Поэтому самое важное - иметь хорошее базовое образование. Сегодня эксперты по рынку труда говорят о том, что человек, у которого хорошее математическое образование, гарантированно получает примерно на 15-20 % более выгодные предложения на рынке труда.

- А гуманитарии?

- Конечно же, не все должны идти в математики. Например, еще вчера компьютеры кодировали. И, соответственно, нужны было много программистов. А современное поколение компьютеров уже само обучается. И теперь у компьютера должен появиться педагог, который будет его учить. И тут, помимо программирования, понадобятся навыки коммуникации, нужна уже в большей степени психология, нежели математика. Поэтому изначально нужно дать детям хорошее базовое образование. Оно должно включать в себя и литературу, и историю, и биологию, и математику.

- Сейчас формируется программа, которая поможет детям выбрать профессию – «Билет в будущее». Расскажите о ней.

- Этот замечательный проект стартовал месяц назад. Мы считаем, что ребята должны попробовать, потрогать руками максимальное количество профессий. В рамках проекта не менее ста тысяч детей должны получить хотя бы одну профессиональную пробу.

Мы уже провели фестивали профессий в семи пилотных регионах. Там было представлено больше ста специальностей. Ребенок мог зайти, например, в кластер «Космос» или «Сельское хозяйство», «Новые материалы», мог сесть рядом с экспертом из этой индустрии и даже попробовать решить какую-нибудь реальную задачу.

- Но у нас-то не семь регионов, а больше…

- Да, у нас 7,5 млн. ребят, которые сейчас находятся в том возрасте, когда им уже стоить задуматься о своем будущем. Это ученики 6-11-й классов.

Программа «Билет в будущее» состоит из трех крупных блоков. Первый блок касается профдиагностики. Это не означает, что если ты пройдешь такой тест, тебе выдадут строгую рекомендацию: ты математик или биолог и больше ни для чего не подходишь. Скорее, тебя замотивируют узнать о чем-то побольше, подскажут направление, к которому стоит присмотреться. Сейчас идет отработка таких тестов. В 2019 году платформа будет открыта, на сайт будет загружена целая линейка профориентационных тестов. Любой ребенок – с родителем или один, не важно, сможет бесплатно пройти диагностику и получить рекомендации - где ему, может быть, было бы интересно попробовать себя, что почитать.

Второй блок – это живая профпроба, которую можно сделать руками. Туда попадут ребята самые мотивированные - для этого нужно пройти через целую линейку тестов, а потом тебя пригласят на фестиваль профессий, либо на экскурсию на конкретное предприятие.

- Даже за пределами своего города?

- Например, в Нижнем Новгороде, где мы проводили один из первых фестивалей, было много детей, которые приехали в столицу региона вообще первый раз в жизни. Причем, приезжали целыми классам.

Третий блок – самый трудный. Вот ты уже попробовал будущую профессию и выяснил, что тебе интересно заниматься ядерной медициной. Кто тебе дальше поможет? Должен быть навигатор, который тебе расскажет, что есть вебинары, есть олимпиады, где ты можешь поучаствовать. Так что перед нами стоит задача – для третьего этапа подготовить педагогов-навигаторов, дать им определенные педагогические навыки, которых у современных учителей недостаточно.

- А есть ли в регионах оборудование для того, чтобы дать возможность школьникам «пощупать» новые специальности?

- Этот вопрос связам с потребностью кадров в регионах. У каждого региона есть своя специфика - где-то нужны атомщики, где-то – айтишники и так далее.

У нас каждый год из системы среднего образования – из школ и колледжей – выходит 1,3 млн. детей. Все они должны найти место на рынке труда. У каждого должна быть своя ниша. Однако другое дело, что у каждого разное представление об успехе. Для кого-то успех – большая карьера, для кого-то – маленький частный бизнес, для кого-то – работа с хорошей стабильной зарплатой.

Однако нужно, чтобы каждый ребенок нашел свое место на рынке труда. И для этого ему нужно показать, какие возможности есть.

Я побывала практически на всех площадках «Билета в будущее», разговаривала и с детьми, и с педагогами. Кстати, для педагогов на фестивале тоже была отдельная программа. Мы пытались прокачать те самые навыки профориентации у преподавателей, чтобы они потом могли помогать детям.

Сейчас вся профориентация существует в основном в рамках дополнительного образования, в школе ей редко занимаются. Совсем недавно мы предложили проводить открытые уроки по профориентации. А так в основном дети экспериментируют в кружках, в секциях, на олимпиадах. Я как-то на профпробах спросила девочку: что тебе здесь больше всего понравилось? Она говорит: самый крутой кластер – «Городская среда». - А ты уже выбрала профессию? - Да, я пойду на пиар. Я гуманитарий. А городская среда – это, наверное, все-таки инженеры. Я ей говорю: - Но есть же специальность «Социолог городской среды». Девочка говорит: вы мне взорвали мозг, пожалуй, прочитаю все, что найду про эту профессию. И может быть, поменяю свой выбор.

Другая история гораздо более драматичная. Девочка на четвертом курсе в МГУ спрашивает меня: а почему вы делаете открытые уроки только для школьников? А что делать тем, кто к четвертому курсу понял, что он поступил не туда?

- По моему ощущению, многие бакалавры, которые пришли в 17 лет в вуз, просто устроили для себя продолжение школы. Они только к третьему-четвертому курсу понимают, что они хотят заниматься по окончании университета совсем другим.

- Психологи говорят о том, что вуз – это четырехлетняя отсрочка перед следующим выбором. Хорошо, если человек попал хотя бы в тот направление, которое ему интересно. А может так и не произойти.

Закончились времена, когда мы выбирали профессию на всю жизнь. Теперь мы на протяжении жизни будем менять профессию неоднократно. Выдавливаются одни профессии, появляются другие. Вот, например, два дня назад в перечне профессий появилась новая – цифровой куратор. Это человек, который помогает другим осваивать цифровые навыки. Или вот еще фантастически востребованная профессия – сиделка. Ранее такой профессии в перечне не было, и, соответственно, люди не могли получить соответствующую подготовку. А ведь для профессиональной сиделки необходима куча навыков.

- А няни будут?

- Няня также появилась в перечне.

Выбор родителей

- Иногда родители сами все решают за ребенка, так сказать, воплощают в нем свои мечты. Мол, вот я не смог стать врачом, а ты вот станешь. Помогут ли проекты Минпросвещения дать ребятам почувствовать, нащупать свою профессию, а также убедить родителей, что они делают правильный выбор?

- Я думаю, что эту проблему в большой степени сейчас уже решает интернет. Вчерашняя педагогика передавала прошлый опыт будущим поколениям. Те дети, которые пришли в школу сегодня - это первое поколение, выросшее в эпоху интернета. Вы попробуйте нынешнему школьнику что-нибудь сказать, он тут же все перепроверит. Нынешние дети очень хорошо ориентируются в поиске информации. Другое дело, что, как бы они ни умели информацию искать, они могут не знать, что именно им нужно искать.

И именно для этого в помощь им теперь есть портал «Проектория», который транслирует открытые уроки по профориентации по десятку индустрий. И это не просто советы от экспертов, не просто конкретные истории успеха. Там подробно рассказывают о современных профессиях, и о вузах, где эти профессии можно получить. У ребят появляются возможность осознанного выбора, а также появляются аргументы для родителей, почему они выбирают ту или иную специальность, в какой вуз или колледж они хотят поступить. И они уже сейчас представляют, чем хотят заниматься по окончании учебы.