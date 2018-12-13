2018-12-13T20:22:49+03:00
Киберспорт в России и мире

Международный турнир по Dota 2 MegaFon Winter Clash собрал 10 миллионов просмотров

В Москве завершился международный киберспортивный турнир с призовым фондом $300 тыс
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Всего за ходом турниром следили 3,5 миллиона уникальных пользователей.Всего за ходом турниром следили 3,5 миллиона уникальных пользователей.
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На выходных в Москве завершился международный киберспортивный турнир по Dota 2 MegaFon Winter Clash с призовым фондом $300 тыс. Трансляции игр MegaFon Winter Clash набрали 10 миллионов просмотров на стриминговой платформе Twitch. Зрителями финальной стадии турнира, которая прошла 8-9 декабря в выставочном центре “Крокус Экспо”, стали 7 тыс. человек. Партнёром соревнования выступила компания “МегаФон”.

Всего за ходом турниром следили 3,5 миллиона уникальных пользователей. По данным организатора соревнований компании Epic Esports Events (входит в ESforce Holding), MegaFon Winter Clash стал одним из самых просматриваемых на текущий момент турниров по Dota 2, не входящих в игровой сезон DPC 2018-2019 (турниры Dota Pro Circuit проходят при поддержке производителя игры Valve). Пиковое значение зрителей на русскоязычной трансляции составило 272 тысячи зрителей, что на 43 тысячи больше, чем на первом турнире игрового сезона DPC 2018-2019.

Компания Epic Esports Events традиционно провела яркое представление для зрителей киберспотивного соревнования. Во время церемонии открытия турнира живой оркестр на сцене исполнил главную музыкальную тему игры Dota 2, а специально разработанная графика и внедрение технологии AR от студии RuHub в онлайн-трансляцию добавили атмосферности “зимнему противостоянию”. Оба дня на площадке проходили конкурсы и розыгрыши призов для посетителей от партнёров мероприятия.

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