2018-12-13T21:18:01+03:00
Наука

Джеймс Бонд оказался хроническим алкоголиком

Ученые проанализировали алкогольные привычки агента 007 во всех 24 фильмах «бондианы» и пришли к выводу, что супершпион нуждается в срочной помощи врача-нарколога
Ярослав КОРОБАТОВ
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В 24 картинах Джемс Бонд выпивает 109 раз. В среднем получается 4,5 «дринка» за один фильмВ 24 картинах Джемс Бонд выпивает 109 раз. В среднем получается 4,5 «дринка» за один фильм
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За шесть десятилетий - с 1962 по 2015 год - на экраны вышло 24 фильма про приключения Джеймса Бонда. За это время брутального секретного агента изучили достаточно хорошо. Медики обвиняли его в пропаганде табакокурения (хотя после 2002 года Джеймс перестал курить во время выпивки), психологи находили, что он склонен к психопатии и физическому насилию. Однако его алкогольные привычки ранее не анализировались. Группа исследователей под руководством профессора Ника Уилсона из университета Отаго (Веллингтон, Новая Зеландия) решила восполнить пробел.

Перед учеными открылась страшная картина. В 24 картинах Джемс Бонд выпивает 109 раз. В среднем получается 4,5 «дринка» за один фильм. Чаще всего агент MI-6 закладывает за воротник коктейли - они составляют 55% всех горячительных напитков, выпитых Бондом. А вот «пивас» - любимый напиток футбольных фанатов, шпион не очень уважает. За всю «бондиану» он выпил всего лишь 4 кружки пива. Но с лихвой восполнял этот пробел крепкими сортами алкоголя.

Сильнее всего Джеймс Бонд «нализался» в фильме «Квант милосердия», который вышел на экраны в 2008 году. Согласно подсчетам исследователей во время полета на частном самолете агент 007 «дернул» 6 коктейлей «Веспер», который состоит из смеси джина, водки, французского аперитивного вина «Кина Лилле» и мякоти цитрусовых фруктов. В общей сложности Бонд выпил за один прием 24 единицы алкоголя, что в пересчете составляет примерно 760 грамм водки. Такая доза может быть смертельна, учитывая даже спортивное телосложение Джеймса - его вес медики оценили в 84 килограмма. А если шпион и выживет (тут многое зависит от индивидуальных особенностей), то на следующий день он не сможет выйти на работа: у него будут трястись руки и раскалываться голова, поскольку печени требуется примерно 24 часа, чтобы вывести из организма такое количество алкоголя.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что проблемы Бонда с алкоголем приобрели хронический характер. Они использовали специальный опросник для определения уровня алкогольной зависимости из 11 вопросов. Среди них были, например, такие: «Случалось, что из-за выпивки у вас возникали проблемы на работе?» Ответы медики искали в фильмах. То, что о пьянстве Бонда было известно руководству MI6, следовало из реплики его босса: «Там откуда вы пришли выпивка, наверняка уже закончилась» («Координаты «Скайфолл», 2012).

Другая позиция в опросе формулировалась следующим образом: «Вы неоднократно попадали в ситуацию, когда употребление алкоголя увеличивало шансы получить травму (плавание, вождение авто, небезопасный секс..)» И здесь сюжет фильмов дает недвусмысленный ответ на этот вопрос. Подвыпивший Бонд регулярно (см. таблицу) дерется в пьяном виде, водит машину и никогда не разговаривает со своими сексуальными партнершами на предмет барьерной контрацепции. Несмотря на обилие половых контактов он, похоже, не использует презерватив. Более того, ученые подсчитали, что 9 из 60 его любовниц пытались его убить. Вот к чему приводит неразборчивость в половых связях!

В общей сложности из 11 пунктов анкеты лишь на один Джеймс Бонд мог с чистой совестью ответить - нет! Этот вопрос звучал так: «Когда действие алкоголя прекращалось, замечали ли вы за собой следующие явления: проблемы со сном, дрожь, беспокойство, тошнота, потливость, учащенное сердцебиение?» Одно «нет» на десять «да» или «возможно» - это сигнал, который говорит, что у Бонда тяжелая алкогольная зависимость и он должен срочно обратится за помощью к профессиональному наркологу.

Однако, ситуация в мире напряженная - вихри враждебные веют повсеместно. Поэтому вряд ли руководство MI6 сможет надолго отдать суперагента в руки эскулапов. Уже вовсю идут съемки 25-го фильма «бондианы» с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Сюжет держится в секрете, но основная линия сценария выглядит примерно так: ушедший было на покой агент 007 вернется в профессию, чтобы мстить за убитую жену. Мировая премьера намечена на День влюбленных 14 февраля 2020 года. Сколько рюмок опрокинет Джеймс Бонд на этот раз остается только гадать.

Что агент 007 совершает в состоянии алкогольного опьянения

Действие Сколько раз

Секс (если он вступает в половые отношения с одним и тем же партнером в течении вечера это считается за 1 раз) - 41

Драки (если у него несколько соперников во время одной потасовки это все равно 1 драка) - 38

Эксплуатация сложной техники (вертолеты, катера, АЭС и т.д) - 15

Вождение автомобиля - 12

Занятия экстремальными видами спорта (прыжки с большой высоты, спринт во время погони) - 12

Азартные игры (всегда крупные ставки) - 10

Контакт с опасными животными (Коммодский варан, ядовитый паук, скорпион) - 3

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