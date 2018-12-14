Депутат Европарламента Йорг Мойтен: «Северный поток-2» — в интересах немецкой экономики и нашей независимости не угрожает

12 декабря Европарламент принял резолюцию с требованием запретить строительство «Северного потока-2» (второй очереди газопровода из России в Германию, который снимет зависимость Европы от нынешней схемы поставок «голубого топлива» через украинскую транспортную систему). Однако скандальное антироссийское постановление поддержали далеко не все. Один из таких «оппозиционеров», депутат Европарламента и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), профессор экономики Йорг Мойтен рассказал «Комсомолке», почему голосовал против:

— Резолюция высшего законодательного органа ЕС против «СП-2» — это прозрачный манёвр, чтобы причинить вред России. Однако наша партия АдГ уверена: данный газопровод строится также и в интересах германской экономики. Он приведёт не к зависимости от российского газа — но обеспечит постоянную, стабильную и экономически выгодную поставку энергии в нашу страну на следующие десятилетия. Разумеется, мы за разнообразие поставщиков энергоносителей [чего требуют европейские нормы — Ред.] — но мы также и за их надёжность. Этот проект полезен для людей не только в Германии, но и в России. Вот почему мы поддерживаем «СП-2» и не согласны с этой резолюцией, — сказал нам политик, на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европарламент идущий первым номером партийного списка от АдГ.

Это не единственная оппозиция антироссийской линии внутри самой Европы. Как сообщала «Комсомолка» ранее, посол Италии в России Паскуале Терраччано, выступая перед студентами Факультета управления и политик МГИМО, призвал «не политизировать» тему этого газопровода и исходить из его экономической целесообразности.