А вот в одном журнале писали...

Мир полон мудрых людей, которые точно знают, как обеспечить именно ваше счастье. Эти люди не могут повстречаться с вами лично, поэтому достают вас со страниц журналов и разных женских сайтов.

Нельзя бытькрасивым таким

Недавно подруга поделилась бедой: ее муж вдруг стал за собой следить, ходить в спортзал, парикмахерскую и даже задумал купить мотоцикл.

- Похоже, он кого-то нашел, - жаловалась Марина. - Я еще могла бы понять его желание сбросить вес и даже простить мотоцикл, но он со мной прожил 10 лет и всегда ненавидел стричься. А теперь чуть ли не каждую неделю ходит в салон. Это точно у него любовница завелась!

Жирным аргументом в пользу теории Марины стала прочитанная в одном глянцевом журнале история актрисы, муж которой тоже резко сменил имидж, стал пугающе счастлив, а потом подал на развод. Автор текста советовал: жены, будьте бдительны!

Пытаясь хоть как-то себя успокоить, Марина принялась и дальше копаться в психологических журналах, где были описаны все возможные признаки мужских измен. Авторы как один уверяли, что быть толстым и неухоженным для мужчины - это как раз норма, а вот если он начал проявлять признаки чистоплотности, нужно насторожиться. Еще хуже, если вы нашли в его телефоне контакты с подозрительным именами «Серега автосервис» или «Банк». Мужское вранье, если верить специалистам, можно прочесть в каждой детали: в опозданиях с работы, в новых увлечениях, в покупке свежих носков. За пару недель Марина превратилась в зацикленную неврастеничку, которая поминутно названивает супругу с проверками и просьбой во всеуслышание сказать «я тебя люблю!» во время обеденного перерыва.

Муж клялся и божился, что никакой женщины у него и в помине нет. Но локомотив женских подозрений уже было не остановить.

Страстность без причины - признак врущего мужчины?

- Все сходится, - не унималась подруга. - Я тут недавно вычитала, что если он без причины стал страстным в постели и начал внедрять в спальне разные новые приемчики, значит, его другая женщина научила. А вчера он вообще кулебяку приготовил. Это все из-за чувства вины, я уверена. Да и в журнале о том же пишут.

Мои робкие попытки снизить уровень тревожности не возымели успеха. Женщина слепо верила неизвестным журнальным советчикам со звучными фамилиями.

- Вчера нашла результаты очередного исследования, - сообщила она, - оказывается, мужчины чаще всего изменяют по вторникам и пятницам. А мой как раз во вторник собрался на работе допоздна задержаться. Ну не врут же ученые!

Надо было что-то делать. Перво-наперво Марина решила стать Женщиной Мечты (оба слова с прописной буквы - как в журнале) и по советам психологов сменила цвет волос и стала вегетарианкой - для улучшения цвета лица. Еще, писали в журналах, ей нужно практиковать дыхательную гимнастику, медитацию, бразильский массаж, заняться рисованием, танцами на шесте и каждое утро непременно делать упражнение планка - без нее сегодня никак.

Стать магнитом для мужчин за 3 месяца

Жизнь Марины превратилась в фантастический Диснейленд, где просто не оставалось места таким банальным вещам, как мытье посуды и выполнение домашнего задания с сыном. Пока муж пропадал в спортзале, подруга «искала себя», создавая «ловушки снов» и осваивая йогу на полотнах. Уж очень хотелось стать «магнитом для мужчин», а заодно и «вернуть мужа в семью за три месяца».

Но тут начались настоящие проблемы с мужем. Он уже отметил про себя резко возросший объем цветной печатной продукции в доме, но не догадался связать этот факт с изменениями в поведении жены. Так бы, наверное, и не догадался, если бы во время очередного выяснения отношений Марина не воскликнула: «А ведь я не сама это придумала! Вот смотри, что умные люди пишут!». И вытащила из кипы журналов два с закладками на статьях, которые подтверждали ее худшие опасения.

Муж почитал и все понял. А надо сказать, это был хороший муж: умный, терпеливый (и, кстати, верный). Он рассудил так: если сейчас он просто начнет в голос смеяться над глупостями, написанными в журналах (а смеяться очень хотелось), Марина обидится и завтра найдет очередную статью, в которой будет четко сказано: «Супруг, который высмеивает ваше увлечение полезными рекомендациями в женских изданиях, определенно вам изменяет, за его деланным весельем скрывается желание утаить от вас правду».

Нет, муж поступил умнее. Он стал читать эти журналы вместе с Мариной. Когда доходили до совсем уж очевидного бреда, он ласково обнимал Марину и спрашивал: «И вот это, по-твоему, тоже правда? Ну ты же умная девочка, сама подумай».

Так они провели несколько вечеров. В какой-то момент Марина засомневалась, она спросила: «А если ты мне не изменяешь, чего ж тогда в спортзал записался?» И муж объяснил, что за здоровьем нужно следить, потому что такая хорошая жена заслуживает здорового мужа, то есть, получалось, он даже не для себя старается.

Марина расплакалась от счастья и хотела выбросить все журналы, но муж не позволил. Теперь они иногда открывают один из них наугад, читают вслух очередной мудрый совет и смеются как дети.