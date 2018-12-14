Марина Федункив пригласит на вашу свадьбу Киркорова

В декабре наши звезды успевают не только выступать на корпоративах, но еще и участвуют в записи новой программы канала «Россия 1» «Пригласите на свадьбу». Суть в том, что звезды будут приглашенными гостями на свадьбах самых обычных людей.

- Ох и повеселились мы вчера, насмеялись на съемках программы «Пригласите на свадьбу», где я побывал в роли свадебного генерала, - поделился впечатлениями Филипп Киркоров.

Ведет программу актриса Марина Федункив, уже сняты выпуски с Николаем Басковым, Натали, Анной Семенович и другими знаменитостями.

Напомним, свадебным генералом принято называть именитого человека, которого приглашают на торжество с целью придать ему важность и значительность. В новом шоу свадебные генералы из мира шоу-бизнеса дают советы и наставления молодоженам, развлекают гостей тостами и песнями. В эфире новая программа появится после новогодних праздников.