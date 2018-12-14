2018-12-14T13:50:08+03:00
Звезды

Помолодевший после развода Петросян отправился покорять Германию

Поклонники считают, что юморист даже выглядеть стал иначе
Ольга АНТОНОВА
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Евгений Петросян отправился на гастроли.Евгений Петросян отправился на гастроли.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, жизнь разведенной пары Степаненко- Петросян постепенно налаживается. Правда, теперь уже по отдельности. Артистка на днях приняла участие в съемках новогоднего огонька, где осталась очень довольно выбором молодого партнера для дуэта, а вот Петросян после разрыва сильно изменился даже внешне. Это, в частности, отмечают подписчики его инстаграма, анализируя последние фотографии артиста.

Ведущий «Смехопанорамы» сменил имидж, из строгих костюмов он стал все больше выбирать стиль casual, стал по-другому стричься, чаще носить брутальную щетину. Плюс, в соцсетях артиста стали появляться то его фото на мотоцикле BMW, то его в какой-то веселой дружеской компании. Да и вообще, Евгений Ваганович стал больше и чаще рассказывать про свою гастрольную жизнь. Так, на днях, он например, улетел в большой зарубежный тур и перед полетом в Ганновер опубликовал снимок из аэропорта.

«Вы как будто помолодели лет на 20», «Чудесно выглядите, Евгений Ваганович», «Мне кажется, так может выглядеть только влюбленный мужчина!», - тут же отозвались в комментариях пользователи.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет, 15 из которых, по заявлениям адвоката юмориста, — раздельно. Информация о расставании юмористов появилась в августе. Степаненко подала на развод и потребовала от мужа восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и другие ценности. Петросян подал встречный иск, в котором предложил разделить все квартиры и имущество поровну.Кроме того, после развода Петросян не досчитался 60 известных картин из своей коллекции, которые, как считает защита артиста, остались в квартире Степаненко.

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