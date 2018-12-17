2018-12-17T14:04:09+03:00
Здоровье

Минздрав издал памятку: за что мы не должны платить, когда лечимся по полисам ОМС

Под конец года ведомство напомнило об основных медицинских правах россиян
Анна ДОБРЮХА
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Узнать все подробности о своих медправах в конкретной жизненной ситуации вы можете, позвонив в страховую медицинскую компаниюУзнать все подробности о своих медправах в конкретной жизненной ситуации вы можете, позвонив в страховую медицинскую компаниюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Скорая должна приезжать в течение 20 минут (время может быть изменено в труднодоступных районах); неотложка, то есть врач по вызову на дом, - не позднее чем через два часа.

Если человека положили по полису ОМС в больницу, то все необходимые лекарства обязаны выдавать бесплатно. Об этом и других правах пациента под конец года решил напомнить Минздрав РФ в подробной памятке, которая опубликована на сайте ведомства www.rosminzdrav.ru

Министерство подчеркивает, что при госпитализации детей до 4 лет одному из родителей или другому родственнику обязаны бесплатно предоставлять спальное место и питание. А если пациента в сопровождении медперсонала нужно свозить из одной больницы в другую для обследования, которое невозможно провести в первой клинике, то транспортные услуги тоже должны быть бесплатными.

Также с больных не вправе брать деньги за медицинскую реабилитацию по назначению врача, экстракорпоральное оплодотворение, химиотерапию при раке, различные виды диализа (то есть очистки крови от токсинов) и многие другие виды медпомощи.

При этом есть определенные ограничения. Например, бесплатными должны быть далеко не все зарегистрированные в России лекарства, а те, что включены в специальные перечни. Узнать все подробности о своих медправах в конкретной жизненной ситуации вы можете, позвонив в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

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