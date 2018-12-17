2018-12-17T13:54:10+03:00
Звезды

54-летняя Моника Белуччи завела роман с 36-летним художником

И это спустя полгода как ее бывший супруг женился на другой
Ольга АНТОНОВА
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На регистрации брака настаивает художник, а вот актриса еще думает, нужно ли ей еще раз выходить замужНа регистрации брака настаивает художник, а вот актриса еще думает, нужно ли ей еще раз выходить замужФото: Instagram.com
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Прошло пять лет с момента развода Венсана Касселя с Моникой Беллуччи. Бывший муж звезды недолго страдал от одиночества, сначала закрутил роман с молодой танцовщицей, а после влюбившись в модель Тину Кунаки. Этим летом пара поженилась и, судя по фото, очень счастливы вместе. А вот о личной жизни самой Моники Беллуччи слышно было мало. Говорили, что звезда фильма «Малена» закрутила роман с французским актером Жилем Леллушом, но дальше разговоров в прессе ничего не пошло. И тут вдруг на днях фотографы французского журнала Voici опубликовали снимки,на которых Беллуччи целуется с молодым длинноволосым мужчиной. Журналисты выяснили, что это 36-летний художник Николя Лефевр.Его имя почти не известно широкой публике, но в мире современного искусства он довольно популярен. Художник-самоучка начал выставляться в 2000 году, а 10 лет назад открыл собственную галерею в Париже

Причем, у пара все настолько серьезно, что они выбирают дату и место проведения свадьбы. Причем на регистрации брака настаивает художник, а вот актриса еще думает, нужно ли ей еще раз выходить замуж?

Надо отметить, что еще год назад звезда говорила, что тщательно взвесит все, прежде чем в третий раз пойдет под венец.

Николя холост и воспитывает шестилетнюю дочь Анахи от предыдущих отношений. У Моники две дочери от Касселя: восьмилетняя Леони и 14-летняя Дэва.

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