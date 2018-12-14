В России численность осужденных достигла исторического минимума

"Сегодня в исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы содержится 467 тысяч человек. В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях", - заявили о новом рекорде в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

Для сравнения: еще в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных.

Если обратиться к статистике ФСИН России, то с каждым годом эта цифра становится все меньше и меньше.

В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 – 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных. Сейчас же по состоянию на 1 декабря текущего года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 724 человек.

Только за последние 10 лет численность осужденных сократилась практически на четверть миллиона человек. И благодаря либерализации уголовно-исполнительной политики государства будет и дальше стабильно сокращаться.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который существенно расширяет список преступлений, которые могут даже не дойти до суда, если подозреваемый погасит ущерб и найдет силы извинится перед пострадавшим, или представителем государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить список преступлений, уголовное преследование по которым может быть прекращено в случае возмещения виновником причиненного гражданину, организации или государству ущерба (подробности)