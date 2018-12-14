«Весы – прирожденные инвесторы, а овны не любят рисковать»: связь знака зодиака с отношением к деньгам подтверждается

Хотя наука твердит, что никаких совпадений между знаками зодиака и характером тех, кто под ним рожден, до сих пор обнаружить не удалось, людям все равно нравится их читать. А 30% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, в гороскопы верит. Накануне 2019 года финансовый сервис Yammi провел исследование 25 тысяч своих пользователей. Кто сколько инвестирует и как распоряжается своими деньгами. Результаты они упорядочили по знакам зодиака. Оказалось, родившиеся в разные месяцы, действительно, по-разному относятся к финансам.

РАСЧЕТЛИВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ И АЗАРТНЫЕ РЫБЫ

По итогам исследования, больше всего инвесторов среди Скорпионов. Именно они любят, чтобы деньги работали и чаще всего открывают счета. На втором и третьем месте Тельцы и Близнецы.

Самые активные инвесторы — Весы и Близнецы. Они чаще других пополняют свои счета на крупные суммы. И спокойнее других относятся к резким колебаниям стоимости акций.

Самые осторожные финансисты — Козероги и Водолеи. Не гонятся за наживой, их стремление к накоплению ниже, чем у других знаков зодиака. Да и суммы, которые они вкладывают в полтора-два раза меньше, чем у остальных.

В половине случаев, представления астрологов о финансовом поведении знаков зодиака не подтверждаются. Например, Весы считаются излишне осторожными, а Близнецы — транжирами. Про Овнов говорят, что они азартны и рискованны. Исследование утверждает обратное.

Овен

Звезды говорят: К деньгам Овен относится спокойно, они для него – не самоцель, а всего лишь средство, помогающее ему в достижении своих целей. Любит рисковать, любит все новое. Упрям, не боится преград.

На самом деле: Овен - самый амбициозный знак. Финансовые цели Овнов нередко завышены, из-за чего их бывает трудно достичь, так как они любят инвестировать «безопасные» суммы. А вот на финансовые риски, вопреки мнению астрологов, этот знак идти не любит.

Телец

Звезды говорят: Телец – очень денежный и целеустремленный знак. Благосостояние и собственность стоят у Тельца на одном из первых мест. Не любит бросать деньги на ветер, расчетлив и тратит деньги с умом.

На самом деле: Тельцы состоятельны, но не амбициозны. Их цели — вполне среднестатистические. Инвестируют редко, но зато если уж инвестируют, то по крупному.

Близнецы

Звезды говорят: К деньгам Близнецы, как и ко всему остальному в их жизни, относятся в зависимости от своего переменчивого настроения. Могут то швыряться деньгами, то экономить каждую копейку. Впрочем, последнее с ними случается редко.

На самом деле: Инвесторов-близнецов очень много — по общему количеству они уступают только Скорпионам. Близнецы вкладывают деньги часто и на довольно большие суммы. Что не сходится с образом непоследовательных транжир, который закрепился за Близнецами в обычных гороскопах.

Рак

Звезды говорят: Рак – очень бережливый и потому очень денежный знак Зодиака. Он не ставит себе цель накопить деньги для того, чтобы потом вести роскошную жизнь. Деньги в его понимании – это запас, страховка, которая обязательно должна храниться у него на черный день.

На самом деле: Золотая середина по всем параметрам — ни ярко выраженной скупости, ни страсти к тратам, ни любви к риску, ни излишней осторожности. Хотя астрологи уверены, что Раки бережливы и обожают копить.

Лев

Звезды говорят: Лев – максималист, и в отношении к деньгам он также не склонен знать меры, как и во всем остальном. Любит жить на широкую ногу.

На самом деле: Из всех знаков зодиака Львов-инвесторов меньше всего — 6,4%. При этом пополняют счета они довольно часто и на довольно крупные суммы. Возможно, астрологи правы, и Львы действительно расточительны и любят казаться состоятельнее, чем они есть на самом деле.

Дева

Звезды говорят: В отношениях к деньгам Девы крайне бережливы. В быту Дева способна отказывать себе даже в малом, лишь бы создать на черный день солидный неприкосновенный запас.

На самом деле: Данные исследования говорят о том, что никакими особенными крайностями Девы не отличаются. В меру инвестируют и ставят средние цели. Особой скупостью не отличаются.

Весы

Звезды говорят: Весам свойственно довольно разумное отношение к деньгам. Для них финансы – вопрос не первостепенный. Десять раз подумают, прежде чем сделать крупную покупку.

На самом деле: Этот знак больше всех нацелен на финансовый успех. Весы больше всех рискуют и часто делают инвестиции. Что совсем не вяжется с традиционным образом скромных, рассудительных, медлительных и осторожных.

Скорпион

Звезды говорят: По натуре победитель, умеющий добиваться своего. Рассматривает бизнес, как игру, могут по-крупному рискнуть. Но чаще всего, тратят деньги рационально, чтобы оставалась «подушка безопасности».

На самом деле: Астрологи уверены, что Скорпионы любят приумножать и копить деньги. Судя по всему, так и есть: инвесторов-Скорпионов больше всего среди всех знаков зодиака. Однако пополнения счетов они делают не чаще других, а суммы – весьма средние. Это совсем не рисковый знак.

Стрелец

Звезды говорят: Стрелец любит финансовую стабильность, поэтому предпочитает твердый оклад, а не случайные заработки. К деньгам относятся с должным уважением. Разбрасываться направо-налево не будут, тратят целенаправленно.

На самом деле: Практика говорит о том, любовь к финансовой стабильности и целеустремленности Стрельцов не преувеличена. Инвесторов среди них довольно много, рисковать не любят, счета пополняют стабильно и на средние суммы. И вообще – предпочитают «золотую середину»

Козерог

Звезды говорят: К деньгам Козерог относится очень практично и благоразумно. В долг не дают, всегда имеют деньги про запас и план, как их тратить.

На самом деле: Среди инвесторов Козерога встретишь нечасто. А те, кто решился, пополняют свои счета активно, но по чуть-чуть, маленькими суммами. В принципе, это укладывается в представление о них, как о бережных финансистах. Хотя в их четком плане трат есть сомнения.

Водолей

Звезды говорят: К деньгам относится ветрено. Благодаря своей творческой, талантливой, но не слишком практичной натуре, он может быть и очень богатым человеком, и чуть ли не нищим.

На самом деле: Представления об этом знаке астрологов и аналитиков совпадает. Звёзды говорят, что Водолеи не любят считать свои накопления и не умеют вести расчёты. Цифры это подтверждают: представители этого знака ставят перед собой самые неамбициозные цели и пополняют счёта хаотично и на небольшие суммы.

Рыбы

Звезды говорят: Люди, которые рождены под знаком Рыбы, абсолютно непрактичны. Это мечтатели и фантазеры. При всей своей любви к деньгам, они часто терпят финансовый крах.

На самом деле: Вопреки мнению астрологов, Рыбы умеют и любят рисковать. Этот знак знает толк в инвестировании и управлении деньгами. Рыбы ставят перед собой большие цели и часто пополняют счёта на крупные суммы.

*Традиционные характеристики знаков взяты с сайта 1001goroskop.ru и prozodiac.ru. Данные статистики – исследование инвестиционного сервиса Yammi