Сергей Цивилев: Мы подобрали для Агафьи Лыковой самого крепкого щеночка. Жить он будет у нее дома

Как мы уже сообщали, глава Кемеровской области Сергей Цивилев в минувший вторник побывал в гостях у сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. В предыдущем интервью с губернатором нам удалось поговорить очень коротко - он тогда ещё находился в тайге и связь была неустойчивой. В пятницу, 14 декабря, глава региона сам позвонил в "Комсомолку"... Вот запись нашего разговора.

Сергей Цивилев: Мы подобрали для Агафьи Лыковой самого крепкого щеночка. Жить он будет у неё дома 00:00 00:00

- Сергей Евгеньевич, вам огромное спасибо от наших читателей. Потому что у нас же много фанатов Василия Михайловича Пескова, который когда-то её миру открыл. И то, что мы снова вспомнили про Агафью, и то, что вы туда полетели, - это просто здорово... Вот насчёт собачки, которую вы к Лыковой отвезли, очень мало подробностей...

- У щеночка, которого мы привезли с собой, имени не было. Агафье предложили, чтобы сама его назвала. Она на него посмотрела, потом говорит: ой, какой Цветочек. Так имя Цветочек за ним и закрепилось.

- Это ваша была инициатива - отвезти Агафье собачку?

- Она просила собачку раньше, когда к ней приезжали. Говорила: вот, была бы собачка, было бы хорошо.

Агафья Лыкова же ко мне письменно обратилась месяц назад. У меня есть ее письмо - с просьбой привезти продуктов, корм для коз.

И вот ещё - по поводу собачки... Когда собирались лететь, специально подобрали щеночка, который может выжить в этих непростых условиях. Не каждая собака там выживет.

- Какая порода?

- Двортерьер таштагольский.

- Ни прививку, ничего не надо?

- Не надо. Он изначально привитый самой природой. Как и сама Агафья. Ей нужен такой же щеночек, как и она сама.

В Таштаголе узнали, у кого дворовая собачка родила. Взяли оттуда покрепче щеночка и ей отвезли.

- Где он у нее будет жить?

- Дома. Ей как занесли его, она сразу ему поставила в доме миску для еды. Кастрюлька была приготовлена. Еда для котов, я так понимаю. Но этот товарищ все сразу съел до конца.

- А котов много у Агафьи там?

- Я видел котят уже подросших троих. Наверное, их больше.

- В следующий раз когда к ней собираетесь поехать?

- Наверное, ближе к весне. Но мы с ней подзарядили телефон. Если что, она в любую минуту позвонит. Сейчас Агафья обеспечена надолго всем необходимым.

Я брал с собой медика из медицины катастроф, он посмотрел ее состояние, все проверил. Сказал, что состояние удовлетворительное, в соответствии с возрастом.

Агафья энергичная, бодрая. Подарила мне камень, лежит теперь у меня на столе, с этой речки, которая там течет. Сама его мне дала. Красивый кусочек породы...

- Телефон у Агафьи спутниковый?

- Да. Она сама выходит на связь.

- И вы ее тоже можете набирать.

- Только она не отвечает. Когда информация прошла, что Агафья себя плохо чувствует, мы стали пробовать её набрать. Но она телефон включает только тогда, когда, надо ей позвонить.

- Видимо, батарейку бережет.

- Да. У нее же нет генератора, ничего в этом плане нет. Мы ей привезли небольшие солнечные батареи, которые позволяют батарейку заряжать.

- Радио она тоже не слушает?

- Нет.

- Она по-прежнему одна живет? Там же одно время был один товарищ недалёко.

- Там живет один послушник от староверов рядом. Они вдвоем в тайге... Агафья живет отдельно.

Сергей Цивилев решил поставить Агафье Лыковой новые окна

Сергей Цивилев решил установить таежной отшельнице Агафье Лыковой новые окна. Губернатор отметил, что в ее доме прохладно. Кроме того, старушке подарили щенка, чтобы не скучала (подробности)

Щенок для Агафьи Лыковой: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подарил отшельнице верного друга

Сергей Цивилев, побывавший во вторник, 11 декабря, в гостях у отшельницы Агафьи Лыковой, привез ей необычный подарок – щенка.

Долгую дорогу от Таштагола до небольшого домика в хакасской тайге щенок провел в большой коробке – там он прятался от непонятных звуков вертолета и незнакомых запахов. Нового друга и защитника Агафье представил Сергей Цивилев (подробности)