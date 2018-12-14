Эксперт о ликвидации "страсбургского стрелка": 48 часов поиска - это много

Двое суток 750 французских полицейских искали террориста, открывшего огонь по посетителям рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли 3 человека. Еще 12 получили ранения.

Нападавшим был 29-летний Шериф Шекатт - местный житель, хорошо известный полиции и спецслужбам. Как рассказал мэр города, мужчина 27 раз представал перед судом за вымогательство и кражи со взломом. А в тюрьме Шериф переквалифицировался из гангстера в приверженца радикального ислама. С того момента мужчина значился в списке лиц, представляющих особую угрозу государственной безопасности. При обыске его дома был изъят целый арсенал: гранаты, ножи и винтовка. Остается загадкой, почему этот персонаж не находился под наблюдением и не был вовремя задержан.

В конце концов, полиции удалось найти Шекатта. Как сообщили местные СМИ, в отделение позвонила женщина, и сообщила, что видела боевика в доме 74 по улице Лазарет. Он был застрелен во время операции по задержанию.

Шериф Шекатт был хорошо известен полиции и спецслужбам, его неоднократно привлекали к ответственности за мелкие преступления.

Полиция оцепила весь центр Страсбурга.Поиски преступника, застрелившего двоих и ранившего 11 человек, продолжаются

ДЕЛО РУК «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»*

Террористическая организация ИГ уже взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге. Сообщение боевики распространили через свой информационный ресурс «Аамак». В нем говорится, что нападение стало ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ.

Стрельба в Страсбурге.

МЕДЛЕННО РАБОТАЮТ

- Конечно, после такого резонансного теракта президент Макрон поднял на уши все спецслужбы. И я рад, что мерзавца в итоге нашли и уничтожили, - рассказал «КП» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. - Но 48 часов поиска, учитывая, сколько было задействовано профессионалов, это многовато для такой небольшой территории. Кроме того, вызывает недоумение, как такое вообще могло произойти, учитывая, что террорист был известен спецслужбам и, полагаю, находился под их контролем.

* ИГ - запрещенная в России организация.

КАК ЭТО БЫЛО

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: три человека погибли, больше десяти пострадали

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