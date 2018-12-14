Родителей, которые учат детей сами, оставили без помощи

Семейное обучение – когда родители забирают ребенка из школы и учат его сами или с помощью репетиторов – становится все распространеннее. По закону право перевести ребенка на семейное обучение у родителей есть.

Учить ребенка – труд. Попробуйте, особенно если вы не учитель, методично изо дня в день давать знания другому человеку, да так, чтобы он все понял и запомнил. Да и траты при этом возрастают. Нужно покупать учебники, оплачивать репетиторов, кружки и т. д.

В нескольких регионах России (в том числе Омской области) родителям, у которых дети находятся на семейном обучении, с 2013 года платили компенсацию из бюджета. Ее средний размер в год с 1-го по 4-й класс составлял 73 тыс. руб., с 5-го по 9-й класс – 94 тыс. руб., а для старшеклассников – 113,6 тыс. руб.

Омские чиновники решили с 1 сентября следующего года эту компенсацию отменить.

Соответствующие поправки к закону «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» представила министр образования Омской области Татьяна Дернова. За них проголосовало большинство депутатов. 10 декабря губернатор А. Бурков этот закон подписал.

Выплаты родителям «семейников» в регионе составляли 7,8–11,7 тыс. руб. в месяц (в зависимости от возраста ребенка). На эти деньги особо не разгуляешься, но все равно они компенсировали хотя бы часть расходов.

Кстати, были они меньше, чем на ученика образовательной школы региона. На одного школьника из бюджета выделяется примерно 30 тыс. руб. в месяц.

– Эти компенсации были не мерой соцподдержки, а возмещением затрат на обучение, – комментирует Александр Лемешко. Он забрал своих детей из школы и учит их дома.

После решения властей родители не знают, что делать.

– Если отменят компенсацию, мне, видимо, придется выйти на работу. А делать этого не хотелось бы, потому что ребенка не с кем оставить. Сейчас он на семейном обучении, я сама провожу для него уроки. А без меня он пойдет в обычную школу, будет приходить из нее и сидеть дома один, – говорит Татьяна Кичинская.

– Отмена компенсаций усложнит жизнь, подорвет наш семейный бюджет, – уверен папа двух «семейников» Евгений Колманов.

Учить ребенка самим непросто, но результат того стоит.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Школа не воспитывает и не учит детей»

Эти дети не ходят в школу не из-за проблем со здоровьем. Просто их мамы и папы решили, что смогут дать им больше, чем учителя. Или ребята ходили в школу, но там что-то не срослось с одноклассниками и педагогами.

– Я священник, и, когда у меня родился первенец, сразу задумался о его образовании. Пришел к выводу, что школа не воспитывает детей. А ведь там ребенок находится 11 лет, 5–6 дней в неделю. Когда спрашивал учителей, какой образ ребенка они хотят сформировать, никто не смог дать ответ. Получается, педагоги не знают, куда они идут. В моем представлении семейное обучение в данный момент – наиболее подходящий вариант. У меня дома учатся сын-четвероклассник и дочь-первоклассница. Супруга – педагог и большинству предметов обучает сама. Там, где не справляется, помогают репетиторы, – рассказывает Александр Лемешко.

У Маргариты Меркуловой двое детей. Старший ходит в обычную школу. Условия там – суровые, а уровень знаний низкий.

– Даже учителя грубят, что уж говорить о детях, – разводит руками мама.

Младшего сына она решила ни в коем случае в эту школу не отдавать, а других учебных заведений поблизости нет. Сейчас он на семейном обучении. Все аттестации ребенок проходит прекрасно.

У Анны Юриной пятеро детей. Четверо – школьники и учатся дома.

– Мы ответственно подходим к воспитанию и хотим дать детям качественное образование. Старшие ребята раньше ходили в лучшие школы города, но там была странная система обучения. Например, были такие задания для второклашек, которые даже мы, взрослые люди, не могли решить. К тому же хотелось бы воспитывать детей в нравственной обстановке, а школа не позволяет сделать этого, – приводит аргументы родительница.

«Аттестации наши дети сдают прекрасно»

В Минобразовании Омской области спешат успокоить – говорят, что поддержка «семейникам» останется, просто будет адресной. По каким критериям станут определяться нуждающиеся в ней, не сообщается.

В пользу отмены компенсаций чиновники говорят, что сейчас нет механизмов контроля за получением образования в семье и, соответственно, расходованием этих средств. Рассказывают, что в этом году выявили пять учеников, которые числились на семейном образовании, а на самом деле посещали частные школы. К тому же нашлись хитрые люди, которые живут за пределами Омской области, а для того, чтобы получить компенсацию, делают временную регистрацию на территории региона.

Получается, из-за нескольких людей пострадают 1,2 тыс. ребят, которые находятся на семейном обучении и показывают хорошие результаты.

Говорить, что контроля за их учебой нет, не совсем правильно. Дети, которые находятся на семейном обучении, несколько раз в год обязательно проходят аттестацию в обычной школе. Если они проваливают экзамен, семья лишается компенсации.

Хорошо, когда учитель - твоя мама.Фото: Тимур ХАНОВ

Об эффективности такой формы обучения говорит тот факт, что из омских «семейников» учиться в школы вернулись только 11 детей. Местные школы, кстати, показывают не слишком хорошие результаты. Ученики часто не сдают ГИА и ЕГЭ. Все больше детей не получают аттестаты за 9-й класс, а по ЕГЭ больше 20% школьников не смогли сдать химию, биологию, обществознание.

Ни один из ребят, которые учатся дома, пока не завалил Единый экзамен. Промежуточную аттестацию с первого раза не проходят буквально единицы.

– Все экзамены мои дети сдают прекрасно. Старший сын недавно поступил в кадетский корпус. А ведь там был очень большой конкурс, но он его прошел, потому что у него хорошие системные знания по всем предметам и спортивная подготовка, – подтверждает Анна Юрина.

– У старшего только одна четверка, остальные – пятерки. Дочке пока оценки не ставят. В обоих случаях мы не просто выполняем ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт), а перевыполняем его. Мы требовательнее относимся к своим детям, чем школьные учителя, – рассказывает Александр Лемешко.

Сын-девятиклассник Евгения Колманова проходит аттестацию дважды в год и тоже сдает все предметы на 4 и 5.

Это неудивительно. Ведь семейное обучение позволяет дать детям более глубокие знания, что невозможно в переполненных школьных классах, когда учителям не хватает времени, чтобы найти индивидуальный подход к каждому ребенку.

Сын Татьяны Кичинской – первоклассник. Он уже успешно сдал свою первую аттестацию.

– Мы живем в новом районе, там мало школ и классы переполнены. Отдавать в такую школу я его не стала. При семейном образовании можно обеспечить ребенку индивидуальный подход. Например, одну тему мы можем освоить за 10 минут, а на другую надо много времени. В любом случае время при семейном обучении экономится. И у нас есть возможность изучать дополнительные предметы: программирование и английский. Еще ребенок занимается плаванием, – рассказывает она.

Без права пользования

Александр Лемешко считает, что отмена компенсаций может возвратить в школу многих детей. Каково будет не только этим ребятам, но и школам, где сейчас не хватает учителей, а классы переполнены?

Родители надеются, что губернатор и заксобрание услышат их и пересмотрят свое решение об отмене компенсаций «семейникам». Ведь если этого не произойдет, многим из них учить ребенка самостоятельно станет не по карману.

– Нельзя ставить знак равенства между отменой компенсации за семейное образование и правом на семейное образование, – говорят в Минобразовании Омской области.

Вот только пока получается, что право на семейное образование как бы остается, но воспользоваться им со следующего года мало кто сможет.

– Эти компенсации были очень хорошей помощью. Почему нас этого лишили? – недоумевает Маргарита Меркулова.