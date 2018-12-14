2018-12-14T14:15:45+03:00
Политика

Патриарх Кирилл просит ООН, Папу Римского, Меркель и Макрона спасти Украинскую церковь

Предстоятель РПЦ рассказал об обысках, угрозах и гонениях со стороны киевских властей.
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Мария АНАНОВА
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В канун готовящегося в Киеве так называемого "объединительного собора" для создания на Украине новой автокефальной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разослал тревожные письма мировым религиозным и политическим лидерам. Среди адресатов: Папа Римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

- В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, - констатирует предстоятель РПЦ.

Он подробно рассказал, как архиереев и клириков УПЦ (самой многочисленной конфессии в стране) подвергают обыскам, допрашивают в Службе безопасности Украины и обвиняют в "госизмене" и "разжигании религиозной вражды", как угрожают отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, как поливают грязью в СМИ и вносят в базу "Миротворца".

-Невзирая на протесты американской и европейской общественности проект "Миротворец" не был закрыт властями Украины, а министерство внутренних дел продолжает оказывать ему поддержку, - отмечает Патриарх.

Привел он и оскорбления, которые отпускает в адрес священников команда Порошенко.

- Так, например, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Шкиряк публично охарактеризовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как "упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское". Председатель Верховной Рады Парубий, в частности, публично заявлял, будто священнослужители УПЦ содействовали убийствам украинских граждан. Враждебного отношения к церкви не скрывает и сам президент Украины, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви", - перечисляет Святейший.

Отмечает он и такой показательный факт: приглашения на "объединительный собор" за подписью Патриарха Константинопольского Варфоломея архиереи УПЦ получали из рук чиновников, хотя церковь от государства отделена. И такое вмешательство антиконституционно.

- На наших глазах происходит грубое вмешательство властей в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе. Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться в оставшееся до выборов время, - заключает Святейший.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед:

"Зрада или перемога, переходящая в зраду"

- Разумный ход, в такой ситуации надо апеллировать к мировой общественности. История знает случаи, когда резонанс помогал уменьшить причиняемое церкви зло. И с интересом ждем завтрашнего дня, чем закончится "собор" - зрадой или перемогой, переходящей в зраду.

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