Позднее начало уроков помогает школьникам лучше учиться

Раннее начало уроков приводит к недосыпу и невнимательности детей. К такому выводу пришли исследователи Вашингтонского университета.

Ученые поставили эксперимент и проследили за продолжительностью сна 10-классников в двух школах Сиэттла. В 2016 году занятия в этих школах начинались в 7:50, а в следующем, 2017 году, начало уроков перенесли на час позже, на 8:45.

Исследователи выдали подросткам трекеры активности и попросили вести дневник сна, а также изучили их хронотип. И оказалось, что позднее начало занятий позволило детям лучше высыпаться.

- Обычно подросткам рекомендуется спать не менее 9 часов в сутки, - отмечает Гидеон Данстер, один из авторов эксперимента. - Но в индустриализированном обществе за последние 100 лет рекомендуемая продолжительность сна сократилась до 8 часов. Впрочем, в течение учебного года подростки не добирают и этой нормы.

Так, школьники, которым приходилось вставать раньше, спали, в среднем, 6 часов 50 минут — куда меньше нормы! А вот с началом эксперимента средняя продолжительность сна у них выросла до 7 часов 24 минут.

- С переносом занятий учащиеся ложились спать примерно в то же время, а просыпались позже, - отмечают авторы эксперимента. - Кроме того, такой перенос уменьшил социальный джет лаг (это когда в будни вы спите мало, а в выходные проводите в постели весь день, пытаясь отоспаться за всю рабочую неделю — Ред.)

Больше сна - выше оценки

Неожиданным, но приятным бонусом от переноса уроков стала успеваемость. Дети стали лучше высыпаться, у них снизилась сонливость, они стали чувствовать себя более отдохнувшими. И это тут же сказалось на их оценках. В целом, баллы участников эксперимента оказались на 4,5% выше, чем у их сверстников.

Другим не очевидным плюсом стала посещаемость. Школьники стали меньше опаздывать на уроки и реже прогуливать — почти на 2 дня. Правда, это произошло только в одной школе-участнице эксперимента — в той, где было больше учеников из неблагополучных семей. С одной стороны, не так много, а с другой, всего-то и надо было, что поспать лишние полчаса.

- Сам по себе хороший сон не связан с оценками, но он позволяет детям быть более внимательными и сосредоточиться на уроках, - заметили исследователи. - За счет получаса сна школьники стали более аккуратными и пунктуальными. Это важно еще и потому, что здоровый сон позволил снизить разницу в посещаемости для неблагополучных детей и их сверстников.

Позднего начала уроков не всегда достаточно

Впрочем, простым переносом занятий на более позднее время решить проблему с недосыпом удается не всегда. Например, в похожем эксперименте после переноса занятий на час позже ученики школы в Род Айленде стали спать всего на 20 минут больше. А аналогичный эксперимент в Сингапуре показал, что перенос начала уроков на 45 минут прибавил детям лишь 10 дополнительных минут сна.

Как показывают другие исследования, хронический недосып может спровоцировать депрессию и повышает риск Альцгеймера в старости. Для подростков бессонница особенно опасна — помимо депрессии она провоцирует чувство подавленности и одиночества.

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