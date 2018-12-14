2018-12-14T14:35:54+03:00
Спорт

С Португалией на хвосте: В еврокубках осталось всего два российских клуба - «Зенит» и «Краснодар»

В понедельник россияне узнают своих соперников в плей-офф Лиги Европы
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Отстаивать честь российского футбола весной предстоит "Зениту" и "Краснодару".Отстаивать честь российского футбола весной предстоит "Зениту" и "Краснодару".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Завершилась осенняя часть футбольных еврокубков. После победы ЦСКА над «Реалом», и неплохих отрезков от «Зенита» и «Краснодара» могло сложиться впечатление, что для России Лига чемпионов и Лига Европы получились вполне сносными. На самом деле это не так.

Почти все российские команды провалились. В «весну» вышли только два клуба из шести стартовавших. Если и им тоже будет наплевать на еврокубки, Португалия очень быстро сместит нас с 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА. А это значит, у нас будет меньше мест в ЛЧ и ЛЕ, у наших клубов будут проблемы с более трудными отборочными этапам, и как следствие, денег они будут зарабатывать на десятки миллионов евро меньше.

«Локомотив» полтора десятка лет ждал возвращения в Лигу чемпионов, а когда оказался там, провалился с треском, который был слышен и в Стамбуле, и в Гильзенкирхене и в Порту. Всего лишь одна победа в шести матчах! Оказалось, что чемпион России никто по сравнению с 7-й на сегодняшний момент командой Турции, 13-й командой Германии и лидером лиги Португалии. Стоило ли так мечтать о ЛЧ, чтобы тебя там так смачно размазали по газону?

ЦСКА - главный претендент на звание «лошарики года». Это же надо было дважды (!) обыграть лучший клуб мира мадридский «Реал», но при этом занять последнее место в группе! Мы слишком влюблены в этот молодой и дерзкий ЦСКА и готовы простить ему это недоразумение. Но если команда с таким потенциалом повторит подобный фортель, это уже будет катастрофой.

«Спартак» - вообще позор российской Премьер-лиги. В Тушино так увлеклись дворцовыми интригами, отставками тренеров и личной жизнью капитана Глушаков, что футбол тут явно был лишним. В итоге в Лиге Европы два раза проиграли «деревянному» «Рапиду», не смогли на заказ выиграть у развалившегося в этом сезоне «Вильярреала», и полностью слили турнир.

«Краснодар» шел очень бодро по Лиге Европы, но в последнем туре лег под «Севилью» - 0:3, и был очень близок к тому, чтобы не попасть в плей-офф. Спасибо скромной турецкой командочке «Акхисар», которая в параллельном матче отстояла ничью 0:0 и не пустила бельгийский «Стандарт» к «Краснодару».

«Зенит» тоже сдулся под конец, и проиграл последний матч года. Но все равно вместе с «Краснодаром» идет дальше и ждет жеребьевку плей-офф Лиги Европы. Она состоится в понедельник, и питерская команда - в числе «сеяных», теоретически ей может достаться соперник попроще.

Что было в осенней части Лиги чемпионов короткой строкой. Голландский «Аякс» впервые за долгие годы вышел в плей-офф ЛЧ, «Монако», где выступает Головин, провалился и занял последнее место, гонку бомбардиров возглавляет форвард «Баварии» Роберт Левандовски (7 голов), а Криштиану Роналду в «Ювентусе» забил всего 1 гол.

Что было в осенней части Лиги Европы короткой строкой. Итальянский «Милан» и французский «Марсель» не вышли в плей-офф, «Айнтрахт» и «Ред Булл» выиграли все свои матчи, белорусский БАТЭ прорвался в весну, а лучшим форвардом стал Мбвана Саматта из Танзании, выступающий за «Генк» (9 голов).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 20.55 12 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 23.00 11 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Новости 24
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей
Минобороны России прокомментировало слова посла США, который назвал Ту-160 «музейными экспонатами»
Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко
Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»
НАТО сожалеет, что Косово решило создать свою армию
ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 года
Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента
«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Петра Порошенко
В США мужчина застрял в вентиляционной трубе ресторана и провел в ней два дня
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
Официальный курс евро на 15 декабря 2018 года снизился до 75,39 рубля
На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка
Кремль не стал комментировать решение Бутиной пойти на сделку со следствием
В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП
Песков: встреча Путина и Трампа необходима как России, так и США
Лавров: список конституционной комиссии Сирии будет представлен на следующей неделе
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Путин и Лавров возглавили рейтинг любимых политиков россиян
Минздрав РФ намерен запретить с 2020 года продавать алкоголь лицам младше 21 года
МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»