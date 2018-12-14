С Португалией на хвосте: В еврокубках осталось всего два российских клуба - «Зенит» и «Краснодар»

Завершилась осенняя часть футбольных еврокубков. После победы ЦСКА над «Реалом», и неплохих отрезков от «Зенита» и «Краснодара» могло сложиться впечатление, что для России Лига чемпионов и Лига Европы получились вполне сносными. На самом деле это не так.

Почти все российские команды провалились. В «весну» вышли только два клуба из шести стартовавших. Если и им тоже будет наплевать на еврокубки, Португалия очень быстро сместит нас с 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА. А это значит, у нас будет меньше мест в ЛЧ и ЛЕ, у наших клубов будут проблемы с более трудными отборочными этапам, и как следствие, денег они будут зарабатывать на десятки миллионов евро меньше.

«Локомотив» полтора десятка лет ждал возвращения в Лигу чемпионов, а когда оказался там, провалился с треском, который был слышен и в Стамбуле, и в Гильзенкирхене и в Порту. Всего лишь одна победа в шести матчах! Оказалось, что чемпион России никто по сравнению с 7-й на сегодняшний момент командой Турции, 13-й командой Германии и лидером лиги Португалии. Стоило ли так мечтать о ЛЧ, чтобы тебя там так смачно размазали по газону?

ЦСКА - главный претендент на звание «лошарики года». Это же надо было дважды (!) обыграть лучший клуб мира мадридский «Реал», но при этом занять последнее место в группе! Мы слишком влюблены в этот молодой и дерзкий ЦСКА и готовы простить ему это недоразумение. Но если команда с таким потенциалом повторит подобный фортель, это уже будет катастрофой.

«Спартак» - вообще позор российской Премьер-лиги. В Тушино так увлеклись дворцовыми интригами, отставками тренеров и личной жизнью капитана Глушаков, что футбол тут явно был лишним. В итоге в Лиге Европы два раза проиграли «деревянному» «Рапиду», не смогли на заказ выиграть у развалившегося в этом сезоне «Вильярреала», и полностью слили турнир.

«Краснодар» шел очень бодро по Лиге Европы, но в последнем туре лег под «Севилью» - 0:3, и был очень близок к тому, чтобы не попасть в плей-офф. Спасибо скромной турецкой командочке «Акхисар», которая в параллельном матче отстояла ничью 0:0 и не пустила бельгийский «Стандарт» к «Краснодару».

«Зенит» тоже сдулся под конец, и проиграл последний матч года. Но все равно вместе с «Краснодаром» идет дальше и ждет жеребьевку плей-офф Лиги Европы. Она состоится в понедельник, и питерская команда - в числе «сеяных», теоретически ей может достаться соперник попроще.

Что было в осенней части Лиги чемпионов короткой строкой. Голландский «Аякс» впервые за долгие годы вышел в плей-офф ЛЧ, «Монако», где выступает Головин, провалился и занял последнее место, гонку бомбардиров возглавляет форвард «Баварии» Роберт Левандовски (7 голов), а Криштиану Роналду в «Ювентусе» забил всего 1 гол.

Что было в осенней части Лиги Европы короткой строкой. Итальянский «Милан» и французский «Марсель» не вышли в плей-офф, «Айнтрахт» и «Ред Булл» выиграли все свои матчи, белорусский БАТЭ прорвался в весну, а лучшим форвардом стал Мбвана Саматта из Танзании, выступающий за «Генк» (9 голов).