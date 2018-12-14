В Таганроге дан старт первому в России заводу по производству башен для ветроустановок

В Ростовской области уже через год на электроэнергетику заставят работать неутомимые и сильные ветры донских степей: они будут крутить гигантские лопасти, которые в свою очередь смогут вращать турбины, вырабатывающие фактически из воздуха ток — мощностью 3,6 МВт каждая.

А таких ветроэнергетических установок планируется установить, первоначально, почти восемь десятков, их разместят в самых «продуваемых» районах региона. То есть суммарно они смогут выдавать порядка 300 МВт энергии — это превышает способности многих существующих ТЭЦ.

Собираться установки будут из комплектующих из трех регионов страны — в Ульяновской области (там делают лопасти), Нижегородской (их специализация — гондолы, куда крепятся эти самые лопасти) и — с настоящего времени — в Ростовской области, где в четверг, 11 декабря, запущен завод по производству башен, на которых, собственно, и стоят на фундаменте энергоустановки.

Чтобы было понятно, о чем идет речь: стальная башня ветроэнергетической установки — это в прямом смысле слова выдающаяся — прежде всего, по размерам — конструкция, представляющая собой полое сооружение из набора цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины. Высота ее — 85 метров, диаметр у основания — 3,9 метра, а вес — около 190 тонн.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

ИСПАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОНСКИХ СТЕПЕЙ

Официальный старт работе нового предприятия под символическим названием «Башни ВРС» дали председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев и топ-менеджеры компаний-инвесторов, включая «Северсталь», где изготавливают стальные листы для будущих башен, и испанской Windar Renovables S.L., осуществившей трансфер технологий для них.

- Пуск первого в России предприятия по производству стальных башен – одного из ключевых узлов ветроустановки – историческое событие для российской энергетики и машиностроения, - отметил на открытии завода в Таганроге глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - Это дает уверенность в том, что Россия сохранит статус глобальной энергетической державы и для следующих поколений. Наш проект локализации ветрооборудования доказывает: в стране образован высокотехнологичный кластер, включающий генерацию возобновляемой энергетики, энергомашиностроение, науку и образование.

При этом, пояснил он, запуск такого серьезного производства был бы невозможен «без объединения усилий технологического инвестора, высокотехнологичного игрока в металлургии, а также без продуманных мер промышленной поддержки Правительства РФ».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что запуск производства башен знаменует старт новой для Ростовской области отрасли.

-Некоторое время назад мы анонсировали широкое участие нашего региона в проектах по ветроэнергетике, - рассказал Голубев. - К их выполнению приступили сразу несколько компаний. И с 2017-го у нас реализуется три крупных инвестпроекта в этой сфере с общим объемом инвестиций до 85 млрд руб. Поэтому создание производственной базы для отрасли – важный этап в процессе формирования индустрии возобновляемой энергетики на Дону.

Иностранный партнер — предправления Windar Renovables S.L. Орландо Алонсо, к слову, вперед смотрит с большим оптимизмом, высоко оценивая перспективы совместного бизнеса в РФ:

-Мы уверены в будущем ветровой энергии и ее развитии в России, - пояснил он. - Новый завод увеличит производственные мощности Ростовской области с использованием новых технологий и ноу-хау, импортируемых по всему миру.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХАЙ-ТЕК

На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 млн рублей, что позволит наладить выпуск примерно 100 башен в год — иначе говоря, помимо поставок непосредственно продукции на ростовские ветропарки, он обеспечит ей и другие локализации.

А заявленная производственная мощность завода в 300 МВт в год будет, как ожидается, достигнута в течение двух лет с даты запуска производства.

-Башни — это сложный технологический объект, который должен держать серьезные внешние нагрузки, и все — от марки стали до качества сварных соединений — имеет принципиальное значение и в плане долговечности, и безопасности, -подчеркнул Анатолий Чубайс. - То, что мы увидели сегодня — это хай-тек, безо всяких преувеличений. Здорово, что в одном регионе получилось объединить и масштабные вводы собственных генерирующих мощностей (те самые 300 МВт в будущем году, скорее всего, сделают Ростовскую область лидеров в РФ по объемам ветроэнергетики), и в машиностроении. Чтобы сегодняшнее событие произошло, много запланированных дорожной картой вещей нужно было сделать в срок — и это случилось. И считаем, что в таком же режиме уже сформировавшееся наше взаимодействие даст возможность в будущем году в декабре ввести три ветростанции по 100 МВт, опираясь на производство, которое здесь же в Ростовской области выпустит башни.

И еще один важный момент, на котором он акцентировал внимание, - это будут первые ветростанции в России, на которых достигнут наибольший уровень использования компонентов отечественного производства.