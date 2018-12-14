2018-12-14T15:05:28+03:00
Экономика

В Таганроге дан старт первому в России заводу по производству башен для ветроустановок

Отечественные компоненты станут основой для трех ветропарков в Ростовской области мощностью порядка 300 МВт
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
В Таганроге открылось первое в России производство башен для ветроэнергетических установок. Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.В Таганроге открылось первое в России производство башен для ветроэнергетических установок. Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.
Изменить размер текста:

В Ростовской области уже через год на электроэнергетику заставят работать неутомимые и сильные ветры донских степей: они будут крутить гигантские лопасти, которые в свою очередь смогут вращать турбины, вырабатывающие фактически из воздуха ток — мощностью 3,6 МВт каждая.

А таких ветроэнергетических установок планируется установить, первоначально, почти восемь десятков, их разместят в самых «продуваемых» районах региона. То есть суммарно они смогут выдавать порядка 300 МВт энергии — это превышает способности многих существующих ТЭЦ.

Собираться установки будут из комплектующих из трех регионов страны — в Ульяновской области (там делают лопасти), Нижегородской (их специализация — гондолы, куда крепятся эти самые лопасти) и — с настоящего времени — в Ростовской области, где в четверг, 11 декабря, запущен завод по производству башен, на которых, собственно, и стоят на фундаменте энергоустановки.

Чтобы было понятно, о чем идет речь: стальная башня ветроэнергетической установки — это в прямом смысле слова выдающаяся — прежде всего, по размерам — конструкция, представляющая собой полое сооружение из набора цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины. Высота ее — 85 метров, диаметр у основания — 3,9 метра, а вес — около 190 тонн.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

ИСПАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОНСКИХ СТЕПЕЙ

Официальный старт работе нового предприятия под символическим названием «Башни ВРС» дали председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев и топ-менеджеры компаний-инвесторов, включая «Северсталь», где изготавливают стальные листы для будущих башен, и испанской Windar Renovables S.L., осуществившей трансфер технологий для них.

- Пуск первого в России предприятия по производству стальных башен – одного из ключевых узлов ветроустановки – историческое событие для российской энергетики и машиностроения, - отметил на открытии завода в Таганроге глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - Это дает уверенность в том, что Россия сохранит статус глобальной энергетической державы и для следующих поколений. Наш проект локализации ветрооборудования доказывает: в стране образован высокотехнологичный кластер, включающий генерацию возобновляемой энергетики, энергомашиностроение, науку и образование.

При этом, пояснил он, запуск такого серьезного производства был бы невозможен «без объединения усилий технологического инвестора, высокотехнологичного игрока в металлургии, а также без продуманных мер промышленной поддержки Правительства РФ».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что запуск производства башен знаменует старт новой для Ростовской области отрасли.

-Некоторое время назад мы анонсировали широкое участие нашего региона в проектах по ветроэнергетике, - рассказал Голубев. - К их выполнению приступили сразу несколько компаний. И с 2017-го у нас реализуется три крупных инвестпроекта в этой сфере с общим объемом инвестиций до 85 млрд руб. Поэтому создание производственной базы для отрасли – важный этап в процессе формирования индустрии возобновляемой энергетики на Дону.

Иностранный партнер — предправления Windar Renovables S.L. Орландо Алонсо, к слову, вперед смотрит с большим оптимизмом, высоко оценивая перспективы совместного бизнеса в РФ:

-Мы уверены в будущем ветровой энергии и ее развитии в России, - пояснил он. - Новый завод увеличит производственные мощности Ростовской области с использованием новых технологий и ноу-хау, импортируемых по всему миру.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

Автор фото:Пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХАЙ-ТЕК

На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 млн рублей, что позволит наладить выпуск примерно 100 башен в год — иначе говоря, помимо поставок непосредственно продукции на ростовские ветропарки, он обеспечит ей и другие локализации.

А заявленная производственная мощность завода в 300 МВт в год будет, как ожидается, достигнута в течение двух лет с даты запуска производства.

-Башни — это сложный технологический объект, который должен держать серьезные внешние нагрузки, и все — от марки стали до качества сварных соединений — имеет принципиальное значение и в плане долговечности, и безопасности, -подчеркнул Анатолий Чубайс. - То, что мы увидели сегодня — это хай-тек, безо всяких преувеличений. Здорово, что в одном регионе получилось объединить и масштабные вводы собственных генерирующих мощностей (те самые 300 МВт в будущем году, скорее всего, сделают Ростовскую область лидеров в РФ по объемам ветроэнергетики), и в машиностроении. Чтобы сегодняшнее событие произошло, много запланированных дорожной картой вещей нужно было сделать в срок — и это случилось. И считаем, что в таком же режиме уже сформировавшееся наше взаимодействие даст возможность в будущем году в декабре ввести три ветростанции по 100 МВт, опираясь на производство, которое здесь же в Ростовской области выпустит башни.

И еще один важный момент, на котором он акцентировал внимание, - это будут первые ветростанции в России, на которых достигнут наибольший уровень использования компонентов отечественного производства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей
Минобороны России прокомментировало слова посла США, который назвал Ту-160 «музейными экспонатами»
Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко
Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»
НАТО сожалеет, что Косово решило создать свою армию
ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 года
Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента
«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Петра Порошенко
В США мужчина застрял в вентиляционной трубе ресторана и провел в ней два дня
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
Официальный курс евро на 15 декабря 2018 года снизился до 75,39 рубля
На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка
Кремль не стал комментировать решение Бутиной пойти на сделку со следствием
В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП
Песков: встреча Путина и Трампа необходима как России, так и США
Лавров: список конституционной комиссии Сирии будет представлен на следующей неделе
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Путин и Лавров возглавили рейтинг любимых политиков россиян
Минздрав РФ намерен запретить с 2020 года продавать алкоголь лицам младше 21 года
МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»