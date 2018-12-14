30-летняя красавица из России стала третьей на конкурсе «Миссис Вселенная-2018»

В копилке российских красавиц появились еще две награды. В очередном шоу на звание самой красивой мамы, но уже мирового масштаба, россиянки заняли два призовых места.

В конкурсе «Миссис Вселенная-2018», который проводили на Филиппинах, Дарья Давыденко завоевала титул «Супермодель».

Дарья Давыденко завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная-2018».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сногсшибательная брюнетка живет в Москве. Она замужем, растит сына и дочь. Пару месяцев назад 30-летняя москвичка получила корону «Миссис Россия Вселенная-2018», после чего отправилась на мировой конкурс отстаивать честь страны.

Дарья Давыденко растит сына и дочку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На экзотические острова съехались 90 девушек со всего мира, где другая наша участница затмила большинство соперниц.

Еще более достойно выступила другая российская участница из Читы Надежда Чевлытко, которой досталась корона «Миссис Королева Красоты».

nadezhdachevlytko Как же мне приятны все ваши слова, ваша поддержка!!!

Надежда получила третье место на шоу или титул «Вторая Вице-Миссис Вселенная-2018»

nadezhdachevlytko Вот и позади два конкурса красоты Миссис Чита2018 @missis_chita , где я завоевала главный титул

Она тоже мама двоих детей и счастлива в браке. Имеет юридическое образование и небольшой семейный строительный бизнес, а также магазин женской одежды. Чевлытко все это совмещает с серьезным увлечением спорта — она инструктор тренажерного зала.

Главной же королевой красоты стала Юлия Гершун, участница украинского происхождения из Монако

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В Ростове-на-Дону назвали имя самой красивой замужней дамы страны. В донской столице пошел российский этап одного из самых старейших конкурсов в мире «Мissis International-2018» (ему более 40 лет, - прим. авт.). За корону и право представлять на нем Россию боролись сразу несколько участниц из Москвы, Тулы, Чебоксар, Таганрога, Новосибирска, Алтайского края и Ростова-на-Дону (подробности)