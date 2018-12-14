Певцу Александру Ермаку дали 12 лет колонии за убийство знакомого, который «сделал ему непристойное предложение»

12 лет колонии строгого режима. В Савеловском суде вынесли приговор 26-летнему артисту Александру Ермаку. 36-летнего певца обвиняли в убийстве и краже.

Ермака задержали летом прошлого года. В ночь на 24 августа певец отдыхал на квартире у своего знакомого на Хорошевском шоссе. Двое мужчин выпивали. Выпили много, очень много. Как стало известно уже после, в какой-то момент знакомый Александра Ермака стянул с себя штаны и предложил заняться сексом. Артиста непристойное предложение вывело из себя, он в запале схватил нож и бросился на собутыльника.

Судмедэксперты насчитают на теле мужчины 29 ударов ножом - грудь, туловище, шея. Он истек кровью за считанные минуты. Ермак не стал звонить ни в скорую, ни в полицию. Покидая квартиру, он прихватил с собой самые ценные вещи покойного - два ноутбука, планшет и два мобильника.

- Общая сумма похищенного составила 96 тысяч рублей, - уточняют в Прокуратуре Москвы.

О странном ночном пассажире, который нес какую-то околесицу про кровь и убийство, в полицию заявил водитель такси.

- Когда Ермака задержали, он тут же во всем признался, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Все похищенные вещи нашли у него на квартире.

Александр Ермак - это псевдоним. Настоящая фамилия мужчины, по паспорту, Чураков. Получил экономическое образование, но семь лет назад решил, что его призвание - музыка. Как написано на одном из сайтов, «свою профессиональную творческую карьеру артист начал в сентябре 2011 года, а уже в ноябре состоялось первое выступление на большой сцене Кремлёвского Дворца в концерте Ильи Резника». Сообщается, что в первую сольную программу Александра Ермака вошли несколько песен Раумонда Паулса на стихи Ильи Резника.