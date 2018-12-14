Александр Колпакиди: 3 миллиона за книгу, по которой Сталин не звонил?

- Сегодня стало известно, что на аукционе продали телефонную книгу Иосифа Сталина за 3 миллиона рублей. Разве вождь страны Советов пользовался телефонной книгой?

- Сталин, конечно, звонил многим людям, но вряд ли он набирал чей-то номер по телефонному справочнику - и уж точно не после 1950 года. Лично я такое издание в руках не держал. «Телефонным справочником Сталина» ее назвали, скорее всего, для того, чтобы подороже продать. Я видел подобную телефонную Книгу РСХА, которую называли «книгой Мюллера» - так там этих Мюллеров было человек 20!

- Историческая ценность такого справочника…

- С точки зрения истории — никакой исторической ценности не имеет. Ну просто ни малейшей. Кто какую должность занимал и какие у них были реальные номера телефонов (именно в то время) - это известно было давным-давно. Ну, допустим, по какому-то порядку размещены фамилии. Что вроде бы может говорить о значимости этих людей. Но всерьез об этом рассуждать… ну просто смешно.

Этот ажиотаж можно расценивать и так, что сейчас, в период безвременья, люди тянутся к чему-то масштабному. В том числе, к каким-то артефактам сталинской эпохи.

- Год издания справочника — 1950-й…

- Сталин тогда так болел, что у меня лично нет уверенности — видел ли он вообще эту книгу… Он нечасто приходил на работу в то время. Подобного рода справочники имеют ценность чаще тогда, когда там есть личные пометки на полях, у каких-то фамилий. И тираж там наверняка минимальный — оставшихся экземпляров должно быть единицы.

Ранее стало известно, что в Москве ушла с молотка книга со списком абонентов правительственной автоматической телефонной станции, изданная в 1950 году. При стартовой цене в 30 тысяч рублей лот был продан за 3 миллиона, сообщили в аукционном фонде "Литфонд".