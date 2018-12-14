Главы крупнейших компаний России поделились со школьниками своим уникальным опытом

Каждому выступающему отводилось двенадцать минут, чтобы рассказать школьникам и педагогам со всей страны о том, что сам спикер считал наиболее важным и интересным.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский познакомил участников форума с технологиями, внедренными в компании за минувший год. Он отметил, что некоторые из них еще на прошлом форуме воспринимались как проекты будущего – а сейчас это реальные услуги, которыми пользуются клиенты компании.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, перечислил, что не надо делать, если хочешь стать успешным человеком. Среди ключевых «не надо»: не надо лениться, не надо останавливаться, не надо искать оправданий, не надо жадничать – нужно делиться своими идеями, и главное, нужно не боятся мечтать, экспериментировать и делать ошибки. Чтобы стать успешным - нужно смело идти вперед.

Выступление генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского также касалось создания интеллектуальных информационных систем, позволяющих удаленно контролировать энергоснабжение, и их интеграции с системами «Умного дома». В ближайшем будущем можно будет управлять ими с помощью единого пульта, умещающегося в руке и реагирующего на голосовые команды.

«Лайфхак на миллион» – с такой темой выступил председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров. Он дал практические советы сразу в двух сферах – профобразования и бизнеса. Школьники получили ответы на вопросы, как получить сразу несколько востребованных профессий и как уже к двадцати годам заработать свой первый миллион.

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов в своей лекции отметил, что самый сложный шаг в жизни – это шаг «от нуля до единицы». Он рассказал, где искать идеи и как преодолевать страх на пути к своей мечте, приведя в качестве примеров стартапы Фонда.

Как добиться успеха в современном мире? Об этом рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. На реальных примерах из собственной жизни он показал, насколько важно не бояться мечтать и иметь смелость воплощать мечты в реальность, думать самостоятельно, браться за большие дела и не обращать внимание на неудачи. Особенно важны эти качества сегодня, в эпоху бурного развития технологий и цифровизации различных отраслей жизни, когда воплощаются в реальности самые смелые идеи, ранее возможные только в произведениях фантастов.

По завершении лекций состоялась торжественная церемония гашения конверта с изображением совенка – символа форума «ПроеКТОриЯ». В церемонии приняли участие Министр Просвещения РФ Ольга Васильева и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

«Образование – это то, без чего нельзя стремиться войти в будущее, это неизменное условие развития. Но только одного теоретического подхода к образованию сейчас недостаточно и всё больше и больше мы говорим о практике. И вот этот шестой форум «ПроеКТОриЯ», аналогов которому нет во всем мире, это только начало. Я считаю, что у нас у всех есть самое главное – желание дерзать и получить результат», - отметила Министр Просвещения Ольга Васильева, обращаясь к участникам форума.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле при поддержке Минпросвещения России.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп «О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Стратегический партнёр: Государственная корпорация Ростех

Генеральные партнёры: Росатом, ОАО «РЖД», ПАО «Россети»

Тематические партнеры: Госкорпорация «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ФИОП (Группа Роснано), ГК «Р-Фарм», ФРИИ, Университет НТИ «20.35»

Телеком партнёр: ПАО «Ростелеком»

Диджитал-партнёр: Mail.RuGroup

Автомобильный партнёр: ПАО «АВТОВАЗ»

Партнеры: ФГУП «Космическая связь», ПАО «ГАЗ», Группа ЧТПЗ, ПАО «ОАК», ГК Геоскан, ПАО «РусГидро», ГЕРОФАРМ, Центр развития экологических проектов «Чистое дело», ООО «Лоретт», COEX, Роструд, Группа компаний «Хевел»

Вузы-партнеры: НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСИС», МГУ, Московский Политех, СПбПУ, Сколтех, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РТУ МИРЭА, СПбГОУ ВО СПХФА

Организатор: Группа компаний GrataAdv

Медиаподдержка иинформационное сопровождение: Коммуникационное агентство АГТ

Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

pressa@proektoria.online /https://forum2018.proektoria.online/

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