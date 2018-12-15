Всероссийский исторический кроссворд. Проверь свои знания!

27 января 2019 года в нескольких городах России школьники и взрослые напишут самую необычную работу по истории — "Всероссийский исторический кроссворд". Кроссворд - популярная форма досуга, доступная всем возрастам.С одной стороны, это игра, развлечение, квест. С другой —проверка на смекалку и поиск ответов на вопросы из разных областей знаний. Мы предлагаем читателям проверить свои знания уже сейчас, ответив всего на 7 вопросов, с которым может справиться даже сообразительный школьник.
Можешь ли ты отличить исторические мифы и легенды от реальных событий?Какие интересные факты об общеизвестных событиях тебе известны?
Сейчас проверим!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Счастливчик
Вам повезло больше всех! Наверняка вы считаете историю занудной наукой про даты и факты. Да, но нет! Впереди вас ждет масса удивительных открытий и невероятных фактов: вы и представить себе не могли, что история может быть такой интересной.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Фанат
Отличный результат. Вы наверняка получите огромное удовольствие от распутывания загадок и прохождения квестов “Исторического кроссворда”, заодно успев подсказать паре-тройке соседей и проверив все спорные версии в поисковике :) Главное -- не слишком сильно верить распространенным заблуждениям даже если они подкреплены картинами знаменитых художников!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Профи
Разрешите пожать вам руку, коллега! Вы ответили правильно на все вопросы. Вы преподаете историю или давно увлекаетесь ей, и с легкостью можете составить еще пару-тройку таких же тестов, только гораздо интересней. Угадали? Приходите на “Исторический кроссворд” проверить себя и пообщаться с такими же преданными фанатами истории!