2018-12-14T19:27:56+03:00
Конкурсы и тесты

Всероссийский исторический кроссворд. Проверь свои знания!

27 января 2019 года в нескольких городах России пройдет необычная акция — «Всероссийский исторический кроссворд».
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27 января 2019 года в нескольких городах России школьники и взрослые напишут самую необычную работу по истории — "Всероссийский исторический кроссворд". Кроссворд - популярная форма досуга, доступная всем возрастам.С одной стороны, это игра, развлечение, квест. С другой —проверка на смекалку и поиск ответов на вопросы из разных областей знаний. Мы предлагаем читателям проверить свои знания уже сейчас, ответив всего на 7 вопросов, с которым может справиться даже сообразительный школьник.

Можешь ли ты отличить исторические мифы и легенды от реальных событий?Какие интересные факты об общеизвестных событиях тебе известны?

Сейчас проверим!

1Этот мореплаватель совершил первое в мире кругосветное путешествие, что и было увековечено в его гербе.

Правильный ответ:Несмотря на распространенное заблуждение о том, что первое в мире кругосветное плавание совершил Фернан Магеллан, это не так. Он погиб во время путешествия, а плавание после его смерти продолжилось под руководством Хуана Себастьяна де Элькано. Именно ему испанский король Карлос I присвоил личный герб с надписью: Ты первый объехал меня!

2Как сложилась жизнь Ивана Ивановича, сына первого русского царя?

Правильный ответ:Хрестоматийная версия о том, как Иван Грозный убил своего сына посохом с металлическим наконечником, на самом деле неверна и является распространенным историческим заблуждением. Распространению его помогла знаменитая картина Ильи Репина, ставшая источником разнообразных мемов.

3Врагу не сдается наш гордый “Варяг” — эту героическую песню слышали все. В каком же году погиб этот крейсер?

Правильный ответ:В 1904 году после столкновения с японской эскадрой, «Варяг» получил тяжелые повреждения и был затоплен. Через год поднят японцами, отремонтирован и введен в строй под названием «Сойя». В 1916 году Россия выкупила его, вернула название, а в 1920 году продала германской фирме на металлолом. При буксировке корабль сел на мель и затонул только в 1925 году.

4«Маленький капрал» — так называют Наполеона Бонапарта те, кто считают его политические амбиции компенсацией за рост. А какого именно роста был Наполеон?

Правильный ответ:Наполеон — коротышка: так звучит самое распространенное историческое заблуждение. Его рост был чуть больше 168 сантиметров, что в то время считалось нормальным ростом.

5В 1807 году где Александр I и герой предыдущего вопроса подписали знаменитый мирный договор. Где именно это было?

Правильный ответ:Бинго! Тильзитский мир был подписан на плоту на середине реки Неман. Встреча на плоту, на середине реки, один берег которой занимали французы, а другой русские войска, символизировала равноправие договаривающихся сторон.

6В какой из приведенных ниже пар НЕ допущена ошибка?

Правильный ответ:Иван Сусанин, крестьянин, спасший Михаила Романова от польско-литовского отряда, жил в селе Домнино— сейчас это Сусанинский район Костромской области

7Еще при жизни Пушкина в Петербурге открылась фабрика. Её продукция снизила число простуд. В конце 19 в. Россия занимала 1 место в мире по производству этой продукции. Это не мебель, но регулярно используется для сидения. При Толстом и Чехове ей были “все возрасты покорны”. О каком изделии идет речь?

Правильный ответ:Резиновые калоши, бывшие когда-то незаменимым аксессуаром у детей и взрослых, берегли ноги горожан от сырости, тем самым улучшая статистику по простудам. Есть выражение “сесть в калошу” — осрамиться.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Счастливчик Вам повезло больше всех! Наверняка вы считаете историю занудной наукой про даты и факты. Да, но нет! Впереди вас ждет масса удивительных открытий и невероятных фактов: вы и представить себе не могли, что история может быть такой интересной.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Фанат Отличный результат. Вы наверняка получите огромное удовольствие от распутывания загадок и прохождения квестов “Исторического кроссворда”, заодно успев подсказать паре-тройке соседей и проверив все спорные версии в поисковике :) Главное -- не слишком сильно верить распространенным заблуждениям даже если они подкреплены картинами знаменитых художников!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Профи Разрешите пожать вам руку, коллега! Вы ответили правильно на все вопросы. Вы преподаете историю или давно увлекаетесь ей, и с легкостью можете составить еще пару-тройку таких же тестов, только гораздо интересней. Угадали? Приходите на “Исторический кроссворд” проверить себя и пообщаться с такими же преданными фанатами истории!
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