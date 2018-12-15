Всероссийский исторический кроссворд. Проверь свои знания!

27 января 2019 года в нескольких городах России школьники и взрослые напишут самую необычную работу по истории — "Всероссийский исторический кроссворд". Кроссворд - популярная форма досуга, доступная всем возрастам.С одной стороны, это игра, развлечение, квест. С другой —проверка на смекалку и поиск ответов на вопросы из разных областей знаний. Мы предлагаем читателям проверить свои знания уже сейчас, ответив всего на 7 вопросов, с которым может справиться даже сообразительный школьник.

Можешь ли ты отличить исторические мифы и легенды от реальных событий?Какие интересные факты об общеизвестных событиях тебе известны?

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