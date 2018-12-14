Новые приоритеты в развитии моногородов: создание рабочих мест и улучшение городской среды

13 декабря в Общественной палате РФ прошел «круглый стол», на котором подвели предварительные итоги приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Крупных населенных пунктов, чье существование зависит от одного предприятия, в России сейчас 319. 75 из них находятся в наиболее сложном социально-экономическом положении. Именно этим городам оказывается особая господдержка.

Директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева отметила, что их список в ближайшее время пересматриваться не будет. Фонд прислушался к просьбам жителей самих городов, которые просили оставить их в перечне. Ведь статус моногорода подразумевает поддержку от государства.

При этом все причастные к теме понимают, что одними деньгами из федерального бюджета проблемы моногородов не решить. Поэтому основная ставка в программе «Комплексное развитие моногородов» была сделана на обучение. За два года ее работы через Сколково прошли команды из всех 319 населенных пунктов.

- Мы просто закрывали градоначальников в аудитории, пока они не «родят» предложения по развитию своего моногорода, - рассказала Ирина Макиева.

Кроме того, все 319 моногородов реализовали на своих территориях мероприятия «Пять шагов благоустройства». В 296 муниципалитетах были отремонтированы центральные улицы. Причем, какую магистраль нужно привести в порядок решали сами жители. И финансовые возможности у каждого населенного пункта разные, тем не менее, отремонтировать как минимум городскую ливневую канализацию было под силу практически всем. Также в рамках программы моногорода получили 547 современных автомобилей «скорой помощи». На них и медики к пациентам приезжают быстрее, и выглядят они куда лучше своих предшественников.

- Еще не все понимают, что не бывают волшебной таблетки, - говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов. – Нельзя уровнять все моногорода, они разные. Необходима масштабная, но точечная работа.

15 ноября этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос дополнительной поддержки моногородов. Новыми приоритетами станут создание рабочих мест (не только в производстве, но и в предпринимательстве и туризме) и развитие городской среды.

Фонд развития моногородов предложил снизить нижнюю границу для кредитов на сумму не более 250 миллионов рублей с пяти до нуля процентов. При условии банковской гарантии, гарантии от Корпорации МСП или ВЭБа РФ. Срок займа увеличен с 8 до 15 лет. При этом документы теперь будут рассматриваться всего 35 дней, а не 65, как раньше.

- Проблема развития моногородов должна быть включена в ведомственные и отраслевые программы, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина. – Более того, в каждом нацпроекте «красной нитью» должна проходить тема моногородов.

Ирина Макиева с готовностью отреагировала на эту инициативу, предложив внести небольшое изменение в постановление правительства за №1288, чтобы тема моногородов включалась во всех федеральные программы автоматически, а не обсуждалась отдельно с каждым министерством и ведомством.

Возможно, в скором времени будет разработан общий мастер-план развития городов. С предложением о необходимости его создания в Общественной палате выступил президент Фонда «СУЭК-Регионам» Сергей Григорьев. Предполагается разместить его проект в Интернете, чтобы люди сами решили, что им хотелось бы изменить. За основу может быть взять комплексный план Киселевска Кемеровской области. Марина Макиева поддержала идею тиражировать мастер-план и на другие территории, подчеркнув, что тем самым будет известно, сколько средств на какие проекты нужны каждому моногороду.