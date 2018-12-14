Вице-губернатор Псковской области собирался бежать в Эстонию

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

"По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки... жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 миллиона рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области", - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Свтелана Петренко.

Кузнецов задержан, по факту получения им взятки возбуждено уголовное дело по статье "взятка в особо крупном размере, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.

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