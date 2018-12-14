Поездки на Новый год-2019: Кто не купил – тот еще не опоздал!

Реально ли организовать поездку на зимние каникулы, если "проснулись" только сейчас? В этом году, кстати, явление повальное: пик продаж новогодних туров пришелся лишь на 15 декабря. Такими наблюдениями поделись с “КП” эксперты крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel , в котором собраны предложения практически всех крупных туроператоров. Так что данные по всему туристическому рынку страны.

- Четверть всех путешественников покупают туры за две-три недели до вылета. А 20% - меньше, чем за десять дней, - рассказывает директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

- Спрос на новогодние туры в этом году ниже по сравнению с прошлым, - подтверждает PR-директор “Тез Тур” Лариса Аханова. - Туристы предпочли тянуть до последнего.

Хорошая новость: кто до сих пор не успел придумать, где встречать 2019-й – под пальмой, на горнолыжном склоне или где-нибудь на Золотом кольце, тот еще не опоздал. Да, уже нет времени копаться и привередничать. Но диван и оливье – не единственный ваш вариант. Куда еще можно улететь (или уехать) и за какие деньги?

ДО ИЛИ ПОСЛЕ?

Первый совет: встретить Новый год дома, а сразу после отправиться в поездку. Каникулы-то до 8 января!

- В основном туристы предпочитают лететь на курорты 25-30 декабря. На эти даты самый большой спрос, и соответственно, свободных мест на рейсах и в отелях осталось меньше. Обратите внимание на туры с вылетом в первых числах января, тогда и выбор у вас будет больше, и цены ниже, - рекомендует Лариса Аханова. - На эти даты есть вполне бюджетные варианты - за счет скидок, которые предоставили зарубежные отели. В том числе и на популярнейших курортах – в Турции, Эмиратах, Таиланде.

Дело в том, что в конце декабря на курортах много европейцев: у них рождественские каникулы. В начале января немцы и британцы с французами возвращаются домой. А у нас-то еще выходные! Отельеры понимают, что их главные гости в первой декаде января – россияне, и стараются подогреть спрос спецпредложениями.

Вот как меняются цены – на примере Таиланда. И места на все эти даты еще есть, хотя и немного:

Вылет 26.12 на 10 дней - от 1127$ на человека (с перелетом, проживанием в отеле 2 – 3 звезды, трансфером из аэропорта и медстраховкой).

Вылет 02.01 на 14 дней - от 983$

Вылет 05.01 на 11 дней - от 740$.

- Спецпредложения от отельеров есть не только в Турции, Эмиратах и Таиланде, но и во Вьетнаме, Доминикане, Кубе, Шри-Ланке, то есть практически на всех массовых курортах, куда летают чартеры. Но вот с местами на рейсах дефицит, они уже близки к stop sale, - добавляют в Anex Tour. - Кстати, обратите внимание и на более дорогие направления. На Мальдивах, например, цены сейчас уже снижены даже на вылет 26 декабря. Тур на неделю можно купить за 198 тысяч на двоих.

Все эти страны либо безвизовые для россиян, либо визы ставят по прилету в аэропорту.

ПОДЕШЕВЛЕ? ЭТО В ТУРЦИЮ!

- Самый бюджетный отдых зимой – в Турции. Скажем, если лететь 2 января на 4 дня, это будет стоит 270 евро на человека – с перелетом из Москвы и проживанием в неплохом отеле “Все включено”. И на работу успеете, - предлагает Лариса Аханова.

Да, купаться в Анталье зимой вы вряд ли будете – если не практикуете моржевание, конечно. Но там солнечно, во многих отелях есть подогреваемые бассейны.

Так может, еще чуток подождать, станет еще дешевле?

- Дольше тянуть в ожидании выгодных цен не стоит. Туроператоры прогнозировали падение спроса, и у нас нет большого количества “горящих” мест в самолетах или свободных номеров в отелях, - предупреждает наш эксперт.

С ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ – ПОЧТИ ПРОЛЕТ

- А вот с горнолыжными курортами в Альпах - кто не успел, тот опоздал. Горнолыжники очень дисциплинированные туристы, большинство из них бронировали туры задолго до каникул. Остались буквально единичные предложения, - не радует Лариса Аханова.

И опять же вопрос с шенгенской визой: в большинстве консульств в европейских странах успеваете впритык. Впрочем, у многих путешественников есть мультивизы. И покататься, пусть и не в Альпах, в зимние каникулы еще реально.

- Есть шанс отправиться на горнолыжные курорты России, Андорры и Болгарии. Неделя с перелетом и проживанием стоит от 53 000 рублей на двоих, - рекомендуют в Anex Tour.

КУДА ЛЕТИМ

55% туристов выбрали новогодний отдых в теплых странах.

25% - на горнолыжных курортах России и Европы.

20% - экскурсионные туры по нашей и другим странам.

По данным “Тез Тур”.

Самые популярные у россиян страны для встречи Нового года-2019

Таиланд - 128 тыс.руб.*

ОАЭ - 50 тыс.руб.

Вьетнам - 140 тыс.руб.

Индия - 80 тыс.руб.

Шри-Ланка - 137 тыс.руб

Карибы (Доминикана, Куба, Мексика) - 119 тыс.руб.

*Минимальная стоимость тура на двоих на неделю в дни новогодних каникул, с перелетом из Москвы, из питания – только завтраки.

КУДА И ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ЕЩЕ РЕАЛЬНО УЛЕТЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ...

На сам Новый год авиабилеты стоят уже заоблачных денег. Так что мы вместе с экспертами онлайн трэвел-агенства Biletix решили ориентироваться на поездки в первые дни 2019-го. Во всех случаях речь идет о ценах на 2 человек и о вылете из Москвы 3 января и возвращении 9 января. Маршруты выбирали исключительно исходя из цен: где дешевле всего. Цены все на момент публикации и могут меняться. Но еще как минимум несколько дней порядок цен будет таким, обещают в Biletix.

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