Анита Цой озвучит в «Аленьком цветочке» колдунью

27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» стартует новый ледовый мюзикл-сказка Татьяны Навки «Аленький цветочек». Уже известно, что свои голоса героям шоу подарят Ани Лорак и Александр Панайотов.

К музыкальным исполнителям этого года присоединилась и Анита Цой.

_sechenov.com_ Вчера на катке в саду Эрмитаж состоялся предпоказ эпизода мюзикла

В «Аленьком цветочке» она озвучит роль Колдуньи.

- Мне очень приятно принимать участие в таком масштабном шоу. Все проекты, которые делает Татьяна Навка – это всегда настоящий мировой уровень, зрелище вызывающее восторг у зрителей всех поколений, - рассказала Анита Цой. - Для меня эти ледовые спектакли – большое путешествие в мир детства и настоящей сказки. Я рада в этом году стать частью проекта. Свой голос я подарю очень важному в повествовании персонажу - Колдунье. Моя героиня – образ судьбы, создающий случайности, которые влияют на ход событий. Она – не добро и не зло, скорее воплощение справедливости. Колдунья не безразлична к людям: сердце ее наполняется радостью, когда человек преодолевает свою темную сторону; однако она не знает пощады к тем, чье сердце не знает любви. Мне очень созвучна эта роль, над ней пришлось серьезно поработать, чтобы найти в голосе краски и ноты, которые передадут зрителям весь характер моей героини. Интересно исполнить роль небольшую, но от которой всецело зависит весь сюжет повествования и судьбы главных героев. Это круто!

Имена остальных звездных исполнителей будут раскрыты чуть позже. Напомним, что мюзикл на льду «Аленький цветочек» будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января включительно.