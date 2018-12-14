2018-12-14T20:04:40+03:00
Звезды

Анита Цой озвучит в «Аленьком цветочке» колдунью

Татьяна Навка наконец раскрыла секрет, какие артисты исполнят вокальные партии в новом шоу «Аленький цветочек»
Алина ЧЕРНОВА
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К музыкальным исполнителям этого года присоединилась и Анита Цой. В «Аленьком цветочке» она озвучит роль КолдуньиК музыкальным исполнителям этого года присоединилась и Анита Цой. В «Аленьком цветочке» она озвучит роль КолдуньиФото: Евгения ГУСЕВА
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27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» стартует новый ледовый мюзикл-сказка Татьяны Навки «Аленький цветочек». Уже известно, что свои голоса героям шоу подарят Ани Лорак и Александр Панайотов.

К музыкальным исполнителям этого года присоединилась и Анита Цой.

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В «Аленьком цветочке» она озвучит роль Колдуньи.

- Мне очень приятно принимать участие в таком масштабном шоу. Все проекты, которые делает Татьяна Навка – это всегда настоящий мировой уровень, зрелище вызывающее восторг у зрителей всех поколений, - рассказала Анита Цой. - Для меня эти ледовые спектакли – большое путешествие в мир детства и настоящей сказки. Я рада в этом году стать частью проекта. Свой голос я подарю очень важному в повествовании персонажу - Колдунье. Моя героиня – образ судьбы, создающий случайности, которые влияют на ход событий. Она – не добро и не зло, скорее воплощение справедливости. Колдунья не безразлична к людям: сердце ее наполняется радостью, когда человек преодолевает свою темную сторону; однако она не знает пощады к тем, чье сердце не знает любви. Мне очень созвучна эта роль, над ней пришлось серьезно поработать, чтобы найти в голосе краски и ноты, которые передадут зрителям весь характер моей героини. Интересно исполнить роль небольшую, но от которой всецело зависит весь сюжет повествования и судьбы главных героев. Это круто!

Имена остальных звездных исполнителей будут раскрыты чуть позже. Напомним, что мюзикл на льду «Аленький цветочек» будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января включительно.

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