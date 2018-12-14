Эдуард Басурин: Надеемся, что в Киеве одумаются и в мясорубку никого бросать не будут

В пятницу, 14 декабря, все подразделения Народной милиции ДНР были приведены в полную боевую готовность - для отражения возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку, которая складывалась в Донецке и окрестностях на вечер пятницы, в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным...

- Эдуард Александрович, мы внимательно следим за тревожной информацией, которая поступает с Донбасса. Как сейчас обстановка в Донецке?

- Пока, более-менее, все стабильно, нормально.

- То, что войска ДНР приведены в полную боевую готовность, это - впервые за последние полтора-два года?

- Нет. У нас это было и перед Чемпионатом мира по футболу, который минувшим летом проходил в России... Тоже приводили войска в полную боевую готовность. И мы об этом заявляли.

Потом - когда осенью выборы проходили в Донбассе, мы также находились в боеготовности.

- То есть - уже отработанная тактика, и много времени на это не потребовалось?

- Нет, конечно.

Мы обсудили с заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом БасуринымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На украинскую сторону повлияет информация - особенно та, где говорится, что с этой стороны, со стороны ДНР, - против их танков сосредоточено все, что нужно - техника и вооружение?

(В частности, подразделения Народной милиции ДНР обеспечены необходимым количеством противотанковых ракетных комплексов, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ. Ключевые объекты усилены средствами ПВО.)

- Мы на это надеемся. Что это повлияет... Надеемся и на то, что нас, наши предостережения услышат и в мясорубку никого бросать не будут.

Эдуард Басурин - об обстановке в ДНР 00:00 00:00

- Время «Ч» остается - когда ВСУ могут начать наступление? (Речь шла о том, что Киев собирается устроить вооруженные провокации, в том числе и на мариупольском направлении, в самые ближайшие дни...)

- В принципе, да. Единственное, здесь есть нюансы – погодные условия. (В Донбассе - снегопады.) И все-таки больших провокаций с украинской стороны пока не было. Мы же пытаемся сделать все возможное, чтобы не допустить их и в дальнейшем. А без провокаций они не начнут.

- Вы по-прежнему соблюдаете минские соглашения, как это не раз подчеркивали и Александр Захарченко, и Денис Пушилин.

- Да, это так.

- Но все это уже подходит к точке кипения.

- В принципе, да. Терпение тоже когда-то лопается.

- У вас какое предчувствие? Повышенная боеготовность войск ДНР может отрезвить хмельные головы киевских правителей?

- Трудно сказать. Тут больше зависит от Франции и Германии в данном случае. Потому что немцы уже провели свое расследование и открыто заявили о том, что они реально подтверждают: в районе Мариуполя идет сосредоточение войск и техники, они очень обеспокоены этим фактом.

- Вы держитесь. Если что, звоните... Мы болеем за наших.

- Хорошо. Спасибо. До свидания.