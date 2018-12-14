Андрей Луговой: Поисковые агрегаторы тоже должны быть под контролем государства

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ограничивающий иностранное влияние в новостных агрегаторах.

Напомним, его в октябре внесли депутаты от ЛДПР и "Единой России", предложившие снизить долю иностранцев до 20%. В законе о СМИ с 2016 года уже действует аналогичное ограничение, равно как и для владельцев аудиовизуальных сервисов.

- Новостные агрегаторы по сути ничем не отличаются от других СМИ. Но почему-то сложилась странная ситуация – иностранные граждане не могут контролировать российские СМИ, при этом новостные агрегаторы – сколько угодно. Это как если бы для синих автомобилей были бы одни правила дорожного движения, а для зеленых – другие, - заявил "Комсомолке" один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. - Возможно, что ко второму чтению будут включены не только новостные, но и поисковые агрегаторы. Ведь они тоже занимаются сбором и распространением информации.

Иностранное финансирование – это почти всегда зависимость и подчиненность чужим интересам.

Как ожидается, первое чтение законопроект пройдет на следующей неделе, а вступит в силу он в марте 2019 года