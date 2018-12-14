"Комсомолка" получила награду "Марка#1" в категории самые популярные СМИ

Издательский дом «Комсомольская правда» получил премию «Народная марка». Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.

По итогам народного голосования «Комсомольская правда» стала самой народной газетой. Издательский дом получил награду "Марка№1" в категории самые популярные СМИ.

Премию вручили первому заместителю генерального директора издательства Владиславу Гемсту.

«Это заслуженная награда, поскольку каждый день люди читают газету, слушают радио и заходят на сайт. Премия подтверждает, что Издательский дом «Комсомольская правда» действительно пользуется большой популярностью у населения. Люди выступили в качестве экспертов и отдали свой голос за любимое СМИ. Очень приятно, что читатели подарили нам эту победу», - сказал Владислав Гемст.

Премия «Народная марка» вручается с 1998 года. Для выдвижения брэндов на сайте премии размещается анкета, которая включает открытый вопрос «Вы считаете лучшим?» и перечисление категорий. В опросе нет предложенных вариантов, названия марок люди вписывают сами. После происходит подсчет.

Отметим, что «Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт kp.ru, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии.

Главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире. Аудитория ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» - почти 2 млн. чел., еженедельного – около 4 млн., суточная аудитория Радио КП -1,4 млн. чел., суточная посещаемость сайта kp.ru достигает 5 млн. уникальных пользователей.

Сайт kp.ru занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости - более 49 млн. уников в месяц по последним данным. «Комсомолка» имеет широкую сеть представительств во всех регионах и уникальную зарубежную аудиторию - 2,5 млн. человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это 2,4 млн. подписчиков.