2018-12-14T22:09:00+03:00
Звезды

Автор песни Лободы "СуперСтар" выпустил новый хит

Артем Иванов презентовал сингл «Нетрезвыми», продюсером которого стала Нателла Крапивина [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Хит певицы "СуперСтар", автором которого является Иванов, победил в категориях "Российский поп-сингл года" и "Самое громкое заявление".Хит певицы "СуперСтар", автором которого является Иванов, победил в категориях "Российский поп-сингл года" и "Самое громкое заявление".Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Поклонники проекта "Фабрика звезд" помнят Артема Иванова, как выпускника седьмой части этого проекта и впоследствии солиста поп-группы "Инь-Ян".

Кто бы мог подумать, что на музыканта обрушится вторая волна популярности.

Как выяснилось, на протяжении многих лет, Иванов создает хиты топовым артистам. А песня "СуперСтар", написанная для Лободы, завоевав многие музыкальные премии, стала одним из самых продаваемых хитов на iTunes и других цифровых площадках.

Напомним: Светлана Лобода стала певицей года по версии сервиса «Яндекс.Музыка».

Кроме того, хит певицы "СуперСтар", автором которого является Иванов, победил в категориях "Российский поп-сингл года" и "Самое громкое заявление".

Сегодня Артем Иванов выпустил свой второй сингл "Нетрезвыми" (эту песню на сей раз он исполняет сам) в партнерстве с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной. Чтобы избежать звуковых клише и аналогий с другими артистами этого жанра над этой композицией трудились сразу несколько аранжировщиков.

Автор хита Лободы "СуперСтар" выпустил новый хит.

Артем объяснил нам, что делает ставку на стиль и на содержание. История рассказанная от первого лица, дает нам возможность фантазировать вместе с автором.

- Мы старательно пытались уйти от пресловутого звучания 90-х и 80-х, чтобы не стать заложниками навязанных музыкальных тенденций. Весь мир движется вперед и мы тоже не хотим возвращаться к прошлому! - объясняет продюсер Нателла Крапивина. - Новая песня Артема Иванова "Нетрезвыми" - это песня -эмоция. Атмосфера, созданная звуковым рядом, облекает эту, на первый взгляд, простую историю в некий мистический антураж, что дает возможность каждому слушателю почувствовать её по-своему.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Шоу и то, что осталось за кадром премии «Нового Радио» «Высшая Лига»
Самые яркие хиты 2018 года, уникальное шоу с искусственным интеллектом, искрометные шутки и яркие эмоции – именно этим запомнилась церемония вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига» в этом году [видео]
Новости 24
Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы
Трамп рассказал о предстоящей торговой сделке с Китаем
«Желтые жилеты» начали протест в Израиле
В Москве ожидается улучшение дорожной ситуации
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии
Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех
Авторы законопроекта об автономной работе рунета рассказали о предпосылках инициативы
Российские футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева
МИД России призвал ООН расформировать в Косово военные силы
Американская компания предложила $100 тыс за отказ от смартфона на год
Российские военнослужащие примут участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Леонардо Ди Каприо лишился «Оскара»
Воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность
Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунета
На Украине в жилом доме прогремел взрыв
Российские Ту-160 покинули Венесуэлу
На юго-востоке Англии обнаружили письмо девочки Санта-Клаусу спустя 120 лет
Эрдоган назвал виновных в убийстве журналиста Хашкаджи
В сети высмеяли новую прическу Меланьи Трамп
В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Дом музыканта Пола Маккартни ограбили в Лондоне
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности
Россия и Сирия подписали соглашение о совместной добыче углеводородов
Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 году
Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей