Автор песни Лободы "СуперСтар" выпустил новый хит

Поклонники проекта "Фабрика звезд" помнят Артема Иванова, как выпускника седьмой части этого проекта и впоследствии солиста поп-группы "Инь-Ян".

Кто бы мог подумать, что на музыканта обрушится вторая волна популярности.

Как выяснилось, на протяжении многих лет, Иванов создает хиты топовым артистам. А песня "СуперСтар", написанная для Лободы, завоевав многие музыкальные премии, стала одним из самых продаваемых хитов на iTunes и других цифровых площадках.

Напомним: Светлана Лобода стала певицей года по версии сервиса «Яндекс.Музыка».

Кроме того, хит певицы "СуперСтар", автором которого является Иванов, победил в категориях "Российский поп-сингл года" и "Самое громкое заявление".

Сегодня Артем Иванов выпустил свой второй сингл "Нетрезвыми" (эту песню на сей раз он исполняет сам) в партнерстве с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной. Чтобы избежать звуковых клише и аналогий с другими артистами этого жанра над этой композицией трудились сразу несколько аранжировщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682358" frameborder="0"></iframe> Автор хита Лободы "СуперСтар" выпустил новый хит.

Артем объяснил нам, что делает ставку на стиль и на содержание. История рассказанная от первого лица, дает нам возможность фантазировать вместе с автором.

- Мы старательно пытались уйти от пресловутого звучания 90-х и 80-х, чтобы не стать заложниками навязанных музыкальных тенденций. Весь мир движется вперед и мы тоже не хотим возвращаться к прошлому! - объясняет продюсер Нателла Крапивина. - Новая песня Артема Иванова "Нетрезвыми" - это песня -эмоция. Атмосфера, созданная звуковым рядом, облекает эту, на первый взгляд, простую историю в некий мистический антураж, что дает возможность каждому слушателю почувствовать её по-своему.