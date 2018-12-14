2018-12-14T22:10:31+03:00
Звезды

Басков снова заговорил о свадьбе

Поклонники певца предположили, что артист посвятил новый хит несостоявшейся свадьбе с Викторией Лопыревой [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Сегодня состоялась премьера ремикса на «свадебную» песню Николая Баскова «Два венца на карете»Сегодня состоялась премьера ремикса на «свадебную» песню Николая Баскова «Два венца на карете»Фото: Личный архив
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В январе, как стало известно из интервью «КП» Николая Баскова, разрушился союз певца и фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой. Напомним: артисты планировали свадьбу, но торжество так и не состоялось. Сейчас Виктория ждет ребенка от нового возлюбленного. А вот Николай пока так и не встретил новую даму.

Но судя по всему, певец грустит, что свадьба не состоялась (хотя с Викторией они остались друзьями).

Сегодня состоялась премьера ремикса на «свадебную» песню Николая Баскова «Два венца на карете». Стихи к этому хиту написал Михаил Гуцериев, а музыку Сергей Ревтов:

- Любовь пройдёт сквозь года,

Любовь пройдёт сквозь столетья.

Легендой станет судьба,

Где на венце - два кольца.

Николай Басков - Два венца на карете (Премьера клипа, 2018).

Накануне нового года один из самых популярных российских ди-джеев - DJ Antonio «прокачал» композицию, добавив песне темп и оригинальный бит.

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