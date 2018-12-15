Басков омолодит, Канделаки разгладит, а Лобода подчеркнет «твои глаза»

Во всем мире звезды пытаются монетизировать свою популярность, запуская параллельные виды бизнеса. В нынешнюю эпоху развития соцсетей лучше всего продается красота. Поклонники какой-нибудь Ким Кардашьян смотрят на ее страницу в интернете каждый день, завидуют, пытаются копировать макияж. И большинству звезд стало понятно: чем пиарить чужие средства, лучше продавать свои. Да, больше затраты на производство, но выгода их покрывает. За примером далеко ходить не надо - первую коллекцию Ким Кардашьян раскупили за 2,5 часа, добавив к ее солидному состоянию более 14 миллионов долларов. Сестра Ким Кайли Дженнер в январе этого года рассказала, что ее косметический бренд принес ей уже около 420 миллионов долларов.

Но пока в лидерах певица Рианна, чья бьюти-марка за первый месяц обогнала продажи бренда Дженнер в пять раз. Наши артисты тоже начинают осваивать этот непростой рынок. Кто-то из знаменитостей просто дает свое имя и лицо продукту, а кто-то принимает активное участие в производстве.

Тень Светланы

На днях 36-летняя певица презентовала палетку теней, куда были вложены искусственные ресницы и клей с инструкцией, что намазывать и как приклеивать. После песни «Твои глаза» - самое то! В палетке - те цвета, которыми пользуется певица: оттенки от золотистого до темно-коричневого. «Девочкам должно понравиться, - говорит Светлана Лобода.

Цена - 2800 рублей.

Нестареющий тенор

Неожиданно для многих 42-летний Басков презентовал собственную линию антивозрастной косметики из трех препаратов. Причем для женщин. Видимо, так артист решил отблагодарить всех дам, которые годами разоряли ради него цветочные магазины. Свои деньги в производство он не вкладывал. По словам певца, его заинтересовали разработки наших ученых, которые он испытал на себе. А потом рассказал о продукте одной компании, которая и решила заняться выпуском. Басков же имеет процент от продаж препаратов. Купить линию препаратов можно только через Инстаграм.

Цена солидная - 9990 рублей за комплекс.

Неожиданно для многих 42-летний Басков презентовал собственную линию антивозрастной косметики из трех препаратов. Фото: instagram.com

Тина Канделаки

Современная девушка сейчас должна иметь в сумочке не только пудру с помадой, но и патчи (тканевые мини-маски в виде полумесяца, пропитанные косметическим гелем. - Ред.) под глаза. Наклеить их после недосыпа или перед важным выходом - способ быстро убрать мешки или синяки под глазами. Стоит недорого, места в косметичке не занимает. Лифтинг-патчи с гранулами янтаря и сывороткой, кажется, бывают на лице 43-летней Тины Канделаки чаще, чем косметика. Надо сказать, выглядит она прекрасно и на данный момент является одной из самых ухоженных женщин в нашей стране. «Я в этом Илон Маск», - говорит Тина, и мы ей верим.

За один сеанс увлажнения - 380 рублей.

Александра Лябина, выпускающий сайта kp.ru, решила испытать на себе косметические новинки от наших звезд. И вот что получилось: на Саше тени и накладные ресницы от Светланы Лободы, крем от Николая Баскова, патчи от Тины Канделаки, которые должны освежитьФото: Михаил ФРОЛОВ

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная Тимати, мать его дочки Алисы, 26-летняя топ-блогер (более 6 миллионов подписчиков) не так давно предъявила публике свою марку White Star (видимо, как ответ музыкальному лейблу Тимати Black Star). Самое интересное в ней - это стойкие матовые помады. Правда, губы заранее нужно намазать бальзамом, чтобы пигмент хорошо лег. Желательно еще сделать контур карандашом, ибо если вдруг вы случайно промахнетесь, то скорректировать дефект будет очень тяжело.

Бывшая возлюбленная Тимати не так давно предъявила публике свою марку White StarФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена вопроса - 1990 рублей.

Варвара

На баночках с шампунем, маской для волос и скрабом для тела мы увидели изображение 45-летней этнопевицы Варвары. И решили узнать, имеет ли она отношение к средствам или же только подарила им свое лицо? «У косметической компании появилась идея, чтобы я сама приняла участие в производстве. Когда я ездила по российской глубинке, жители со мной делились не только песнями, но и рецептами ухода за собой. Эти рецепты мы использовали, когда готовились к выпуску косметики. Коммерческих деталей раскрывать не могу, но и я, и мои партнеры не в минусе», - рассказала Варвара.

Шампунь - 85 рублей.

«Еда и косметика должны быть из той страны, где ты живёшь»

На Западе сейчас звезды очень активно монетизируют свою популярность в

косметическом бизнесе, являясь лучшей рекламой своего продукта. Действительно ли сейчас удачное время и у нас в стране для бьюти-бизнеса? Отвечает Тина Канделаки.

Думаю, да и вот почему.

Если говорить про деньги, то первой женщиной-миллиардером, при этом самым молодым в истории человечества, стала сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, чей бизнес связан с выпуском декоративной косметики.

Но дело не только и не столько в деньгах. Женщины приходят в этот бизнес, потому что думают о сохранении своей собственной красоты. В моем случае история бренда, который мы запускали с нуля, начинается со 100 000 рублей вложений и разработке кремов лично для меня. Когда же мы увидели, что у нас получился действительно хороший продукт, пришло решение поделиться рецептами и с другими женщинами.

Кроме того, я убедилась в правоте утверждения, что вода, еда и косметика должны быть из той страны, где ты живешь. Используя воду и косметику из разных регионов, вы сильно уменьшаете положительный эффект.

Какие бы бьюти-средства вам ни присылали из Кореи, Италии, Франции, для максимального результата вам нужно и жить в этих странах. Если же вы живете в России, ищите отечественную косметику, которая вам подходит, пейте нашу воду и следите за тем, какие продукты вы едите.

Я задействована в производстве самым непосредственным образом и даже на вопросы этого интервью отвечаю по дороге на завод. Я вовлечена в процесс на каждом его этапе, потому что должна быть уверена в том, чем пользуюсь сама и рекомендую другим. Все вопросы, связанные с моей косметикой, адресуются мне и именно я отвечаю за ее качество. Мы создали этот бренд вместе с моей подругой Линдой Петровной Гусевой и поначалу он был в непрезентабельных баночках, потому что производили их для личного домашнего пользования. Чуть позже мы решили изготовить небольшую партию для друзей и знакомых и уже потом прощупывали рынок нашими продуктами. Ну а патчи нашего бренда этот рынок порвали, став абсолютным хитом.