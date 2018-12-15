Настоять на своем: В Алтайском крае появится агропарк по выращиванию и заготовке лекарственного сырья

Российские покупатели хорошо знают бренд «Сделано на Алтае»: алтайские продукты и препараты для красоты и здоровья давно славятся своей экологичностью и натуральностью. Правильный образ жизни сегодня выбирают все больше россиян, и продукция алтайских производителей пользуются большой популярностью у сторонников ЗОЖ. Один из самых известных производителей в этой отрасли - компания «Алтайский букет» - выпускает фиточаи, бальзамы на травах и ягодах, продукты пчеловодства, натуральную косметику, эфирные масла. Уже более 20 лет параллельно с производством продукции для красоты и здоровья фирма разрабатывает технологии первичной переработки натурального сырья. Один из последних инвестиционных проектов «Алтайского букета» - создание в моногороде Новоалтайске (городе-спутнике краевого центра Барнаула) научно-производственного центра инноваций в области биорегуляции и превентивной медицины.

ИЗ МНОНОГОРОДА — В ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЙ

Задачи проекта, реализуемого в Новоалтайске, достаточно амбициозны: компания намерена сделать Алтай с его природными богатствами центром российского производства экологически чистых продуктов питания и органических лекарственных препаратов на основе уникального растительного сырья Юга Сибири. На площади в 6 га в Новоалтайске вырос современный научно-производственный комплекс с мощностью переработки 2000 тонн сырья в год. Для некогда депрессивного моногорода это якорный проект развития и возможность построения новой экономики. После присвоения Новоалтайску статуса зоны ТОСЭР (территорий опережающего развития) городом заинтересовались инвесторы, и «Алтайский букет» - крупнейший из них. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,2 млрд рублей. Генеральный директор компании «Алтайский букет» Сергей Мухортов не раз подчеркивал, что правительство Алтайского края всячески поддерживает развитие в регионе биотехнологий и прикладывают максимум усилий для привлечения инвесторов в эту перспективную отрасль.

- Краевые власти в последние годы стараются всемерно поддерживать предприятия с инновационной составляющей, - отмечает Сергей Мухортов. - В регионе успешно работает Алтайский биофармацевтический кластер. Присвоение Новоалтайску статуса ТОСЭР, безусловно, открывает для аграрного региона новые горизонты, в том числе и в пытающейся нащупать свой путь отрасли отечественного лекарственного растениеводства.

А ГДЕ ЖЕ БРАТЬ СЫРЬЕ? ВЫРАСТИМ И ЗАГОТОВИМ САМИ!

Создавая современное и мощное производство, компания «Алтайский букет» одновременно озадачилась вопросом: как обеспечить его загрузку? Где в промышленных масштабах брать ягодное сырье (в том числе дикорастущее) и лекарственные травы? К слову, это проблема не одного предприятия — с подобными трудностями сталкиваются все российские производители. Почти треть всех существующих лекарственных препаратов делается на основе растительного сырья. Потребности фармацевтического рынка в нем огромны — и в России, и за рубежом. Однако реалии сегодня таковы, что наша страна не обеспечивает себя даже наполовину. В России практически нет предприятий, выращивающих и перерабатывающих травы для фарминдустрии. Крупные корпорации вынуждены закупать сырье за рубежом или выращивать его самостоятельно.

- Потребности российских фармацевтических предприятий - производителей лекарств - растут, как снежный ком, - рассказывает генеральный директор компании «Алтайский букет» Сергей Мухортов. - Чтобы произвести только одну тонну экстракта, нужно 8–10 тонн травы. Над вопросами сырьевой безопасности собственного бизнеса мы задумались уже очень давно. Организация плодопитомников, посадка собственных плантаций – еще одно серьезное достижение фирмы. Мы стремимся организовать работу по принципу полного производственного цикла: от возделывания сырья и разработки новых рецептур до производства готовых продуктов и их реализации. Сегодня у нас уже около 200 га собственных плантаций.

Сейчас компания «Алтайский букет» совместно с правительством Алтайского края и Ассоциацией производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств (АППТРЛС) работает над проектом организации в регионе пилотного агропарка, который объединил бы сельхозпредприятия и фермеров, выращивающих лекарственные растения, ягоды, травы и коренья. Проект «Новый Алтай» предусматривает создание в Алтайском крае условий для появления множества кооперативных участков и организации массового производства экологически чистых продуктов питания, БАДов и традиционных растительных лекарственных средств. Чтобы обеспечить работу кооперативов, в десяти районах Алтайского края и Республики Алтай появятся заготовительно-перерабатывающие базы, оборудованные холодильным, сушильным и другим необходимым оборудованием.

Проект «Новый Алтай» реализуется по поручению и при поддержке Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз РФ) и в соответствии с Дорожной картой НТИ «Хэлснет». Производство будет проходить при контроле и под единым брендом потребительского общества «Новый Алтай», продукция которого будет реализовываться по всей России и за рубежом. Предполагается, что в проект будут вовлечены жители как минимум 50 сел Алтайского края и Республики Алтай - около 2,5 тысяч человек.

МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»

Восстановление рынка отечественного растениеводства — одна из приоритетных задач правительства России, и инициатива алтайских производителей уже получила всестороннюю поддержку. В июне этого года проект был представлен на Всероссийском консилиуме заслуженных врачей Российской Федерации, одной из дискуссионных площадок которого стало обсуждение перспектив восстановления отрасли лекарственного растениеводства. А в октябре в Агентстве стратегических инициатив в Москве прошла стратегическая сессия по теме потребительской кооперации в сфере лекарственного растениеводства. Одним из инициаторов ее проведения стал гендиректор «Алтайского букета» Сергей Мухортов.

Главной целью встречи стало создание тиражируемой модели «от поля до прилавка» в сфере культивирования, сбора, заготовки, переработки и сбыта лекарственных растений и дикоросов через инструмент потребительской кооперации. В сессии приняли участие производители лекарственных препаратов, представители исполнительной власти, Минсельхоза России, ученые, а также заготовители и кооператоры.

- Мы намерены создать такую систему, в которую людям захочется приходить и зарабатывать. Будем работать над тем, чтобы мечты сбывались не только у Газпрома, но и у кооператоров, - отмечает Дмитрий Зубов, Председатель Совета Центросоюза. - Для этого в ближайшее время будем проводить масштабные мероприятия, на которых покажем лучшие практики и новые технологии, которые касаются развития отрасли сбора, заготовки и сбыта дикоросов.

Помимо очевидной экономической выгоды для региона проект «Новый Алтай» несет еще и важную социальную миссию. Создавая для сельских жителей рабочие места, правительство Алтайского края и другие участники проекта ставят своей целью решение социальных проблем сельских территорий. Объединение переработчиков растительного сырья и производителей готовой продукции в одну единую кооперационную систему будет способствовать оздоровлению обстановки на селе - снижению безработицы, прекращению оттока молодежи из села, снижению разобщенности и депрессивных настроений.

- У потребкооперации огромный потенциал для развития. В нее нужно вовлекать миллионы людей, как это происходит в Европе и во всем мире, - считает Владимир Свеженец, директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ. - Мы должны создать доходность населения на селе, эффективные рабочие места, чтобы остановить отток населения с сельских территорий.