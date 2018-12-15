Версия гибели легендарного летчика: Чкалову подстроили катастрофу, чтобы он не остановил Большой террор

Ему было всего 34 года, но слава его была невероятна. Два рекордных беспосадочных перелета Москва - Камчатка и Москва - Северный полюс - США сделали его народным героем, первым среди лучших «сталинских соколов». И хотя несчастные случаи на заре советской авиации были нередки, смерть Чкалова сразу обросла множеством слухов и легенд.

Чтобы подтвердить или опровергнуть их, «Комсомолка» поговорила с дочерью легендарного летчика Ольгой Чкаловой.

Легенда № 1. Он дерзил Сталину, и тот его невзлюбил

О встречах вождя с советским асом № 1 есть несколько историй. Однажды Сталин спросил у Чкалова, почему тот никогда не берет с собой парашют. Летчик ответил, что техника, которую он испытывает, уникальна и его главная задача - посадить ее. На что Сталин возразил: «Ваша жизнь для нас дороже любой машины». Но, как вспоминал второй пилот знаменитого перелета в Америку через Северный полюс в экипаже Чкалова Георгий Байдуков, на одном из приемов Чкалов обратился к Сталину на ты, обнял и предложил выпить на брудершафт. Панибратство Иосифу Виссарионовичу не понравилось, и после этого случая в отношениях между ними якобы пробежала черная кошка.

- Теплых отношений между отцом и Сталиным никогда не было, - говорит Ольга Чкалова. - Мама никогда не упоминала, чтобы они были на ты, тем более что у них была довольно серьезная разница в возрасте. Настоящим любимцем Сталина был другой летчик - Сигизмунд Леваневский, и только после того, как он погиб (самолет Леваневского пропал во время попытки перелета через Северный полюс. - Ред.), Иосиф Виссарионович стал как-то выделять Чкалова. Но и это потихоньку сошло на нет. Никаких неформальных встреч у них не было, только протокольные.

Легенда № 2. Берия знал о смертельном полете заранее

Сенсационное заявление в свое время сделал старший сын Валерия Чкалова - Игорь. Дескать, за несколько месяцев до роковой авиакатастрофы Сталин предложил Чкалову сменить «отца массовых репрессий» Ежова во главе НКВД. Чкалов прямо отказываться не стал, а попросил отсрочку - как раз на время испытания нового самолета. У этой версии есть серьезный изъян - Чкалов никогда не работал в органах госбезопасности и никак не был готов стать наркомом.

Но была бы в таком назначении и своя аппаратная логика - к середине 1938 года Сталин явно пришел к мысли о необходимости сворачивания Большого террора. Всю ответственность за «перегибы» планировалось возложить персонально на Ежова, а вот отмыть репутацию НКВД мог бы помочь популярный в народе Чкалов. Ему при таком раскладе отводилась роль свадебного генерала, а реально руководить работой должен был бы его первый зам - Лаврентий Берия. Только самому Берии роль «второго парня на деревне» очень не нравилась, и, расправившись с людьми Ежова, он, возможно, заодно избавился и от другого конкурента (Чкалов погиб всего через 2 недели после отставки Ежова).

- Нет никаких подтверждений, что Сталин предлагал Чкалову стать именно наркомом внутренних дел. Не знаю, откуда это взял мой брат, - говорит Ольга Валерьевна. - Но то, что отцу предлагали какой-то государственный пост, я подтверждаю. Мама мне об этом рассказывала. Ни с Берией, ни с Ежовым у Чкалова личных отношений не было. Единственное, я знаю, что папа ходил заступаться за некоторых арестованных друзей. Ему тогда ответили: «Вы летаете, вот и летайте. А мы занимаемся своим делом». Есть, правда, один странный момент. 12 декабря 1938-го, за три дня до гибели отца, Берия пишет письмо в правительство, в котором сообщает, что самолет И-180 не готов к испытаниям. Но самолет не отправляют на доработку, а новые испытания назначают на 15 декабря.

- Может быть, то письмо Берии составлено задним числом, в качестве алиби?

- Эта версия мне никогда не приходила в голову!

Легенда № 3. Сам виноват в своей гибели: полетел вопреки запретам

Про крутой, а местами даже авантюрный нрав Чкалова известно многим. Нарком обороны Климент Ворошилов прямо заявлял: «Комбриг (это звание - командир бригады - соответствовало тогда примерно генеральскому. - Ред.) Чкалов погиб только потому, что новый истребитель был выпущен в испытательный полет в совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью осведомлен. Больше того, Сталин лично дал указание о запрещении Чкалову полетов впредь до полного устранения недостатков самолета, тем не менее комбриг... начал совершать свой первый полет на новом самолете и новом моторе вне аэродрома».

- Папа совершенно не рвался в тот полет, - комментирует это дочь Чкалова. - Он был в отпуске на своей родине в Василеве (сейчас город Чкаловск Нижегородской области). Его вызвали по звонку. Мог ли он отказаться? Для этого он был слишком дисциплинированным человеком. Я не уверена, что он знал обо всех недоделках. Там ведь были срезаны жалюзи на моторе (от них зависело правильное охлаждение или обогрев двигателя. - Ред.), стояли неполетные крылья. К тому же в тот день был жуткий холод (-25 по Цельсию), что и привело к отказу мотора. Но ведь это был декабрь. Важно было провести успешные испытания, чтобы попасть в программу на следующий год. В те годы конструктор и пилот-испытатель работали в паре, все проверялось на ходу. А сомневаться было не в характере отца. Было ли это преднамеренным убийством? Не берусь утверждать. Но такие подозрения остались у нас на всю жизнь.