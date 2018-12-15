Петросян попросил Бузову стать его музой

Новогоднее шоу канала «Россия 1» по традиции снимается на киностудии «Мосфильм». В кадре все как всегда: елки, столики, за которыми сидят звезды и массовка. Но есть и нововведения, пусть и не слишком заметные. Например, лампочки на елках теперь светодиодные. Раньше были обычные - они грелись, из-за этого случались пожары.

На сцене поставили огромное дерево с раскидистыми ветвями. Справа на одной из веток сидит Евгений Петросян. Заслуженный юморист одет в ярко-желтый пиджак, носки в тон и фиолетовый галстук. Слева - вся в белом, словно невеста, Ольга Бузова.

- Евгений Ваганович - человек креативный, - объясняют создатели программы. - Ему предложили дуэт с Бузовой, он и не отказался.

Две звезды, пусть и из разных поколений, сейчас формально свободны. Ольга активно ищет жениха. Петросян недавно развелся. Почему бы не обыграть эту ситуацию?

- Мало половин! - звучит хит Ольги.

- Дайте мне валокордин... - откликается Евгений Ваганович.

- Мало половин! - повторяет Бузова.

- Я хоть дожил до седин, мне этих песен не постичь глубин, - признается Петросян.

А Елена Степаненко нашла утешение рядом с пародистом Андреем Бариновым. Фото: Канал «Россия 1»

Далее артисты продолжают диалог, где обсуждают славу, перспективы на сцене и эпатаж.

- Я не шучу, я петь хочу! Чтобы пробиться в топ, ах, Ольга, станьте музою моею! - просит юморист.

- Солидный вы мужчина, без сомненья, - отвечает Бузова.

- И холостой! - добавляет Евгений Ваганович.

- Ах, шанс какой!..

- Пардон, мадам, я в первый раз узнал про загс еще до вашего рожденья!

В тот же день на «Мосфильме» снимали выступление бывшей жены Петросяна Елены Степаненко. Правда, экс-супруги не увиделись: их специально пригласили на съемки в разное время.

Новый статус Степаненко тоже обыграли в «Голубом огоньке» - ее по сюжету пытается очаровать молодой пародист Андрей Баринов.

Будет на «Голубом огоньке» и грустный момент. Один из номеров решили посвятить памяти Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в этом году. Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Лев Лещенко, Валерия, Олег Газманов, Юлия Савичева и Стас Пьеха споют песню «Надежда». Мало кто знает, что изначально она была предложена для исполнения именно Кобзону.

«Голубой огонек» зрители увидят в новогоднюю ночь сразу после боя курантов.