Кот Скрипаля как символ года

Все подводят итоги года, собирают нашумевшие темы, слова, утраты, образы.

Главный символ даже не года, а пожалуй, десятилетия - кот Скрипаля.

Не шалил, никого не трогал, тихо сидел за закрытой дверью у себя дома в центре мировой демократии, даже примус не починял. Хлоп - и ни дома, ни двери, ни кота.

Как писал классик:

Невероятно до смешного:

Был целый мир - и нет его.

Вдруг - ни похода ледяного,

Ни капитана Иванова,

Ну абсолютно ничего!

Мы-то раньше думали, что такое бывает только где-то на периферии, в диких местах. В Африке, в деревушке Сонгми, в несчастном Нагасаки, на Майдане, наконец. А есть оплоты и столпы, Острова блаженных, где никогда не заходит солнце.

Ан нет!

Трамп президент США, Британия тонет в Брексите, Берлин по уши в мигрантах, Париж сначала расстреляли, потом разгромили, Хашукджи в колодце, ИГИЛ за углом.

Причем все ждали диджитл, а пришел ИГИЛ.

Везде хаос, и никто уже даже не пытается сделать вид, что он управляемый.

Глобализация сделала круг и вернулась оттуда, откуда не ждали. И теперь не только просвещенные прогрессоры в пробковых шлемах несут цивилизацию третьему миру, где долларом, где интернетом, где напалмом. Но и третий мир активно несет себя прогрессорам причем с доставкой на дом.

А там сидят обалдевший от такого поворота кот Скрипаля и две морских свинки, которых тоже не спасти. И если два десятилетия назад полет самолета в небоскреб был шоком на весь мир - «война пришла к нашему порогу», то сейчас это проходит мелким шрифтом в рубрике «стабильности в мире нет». Точнее - стабильности в мире нет больше нигде.

И стоит заметить, что это десятилетие еще не закончилось.

Нам в нем еще два года надо прожить. А коту Скрипаля - уже нет.

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