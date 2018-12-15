Бывший посол США на Украине: «Мы против того, чтобы у России была сильная армия»

Господа либералы, борцы за западные евроценности, права сексуальных меньшинств и прочих некропедозоофилов могут расслабиться и больше не кричать нам про охрану цивилизованного мира от ужасно нетолерантной России. Что они нам кричали до сих пор, потакая любому телодвижению США и обожаемой ими Европы? Что, мол, санкции за Магнитского, за Крым, за Донбасс – все это по причине грубого попрания прав и свобод, принятых в «правильном мире». Что Россия должна, мол, исправиться, и влиться в единую могучую европейскую семью, дрязги в которой в действительности дошли до предразводного уровня.

Но все их аргументы одним махом побил бывший посол США на Украине Джон Хербст, выступивший на украинском телеканале «Прямой». Вообще, это уже стало традицией, когда западные политики и дипломаты несут зачастую полную чушь, находясь на службе, но стоит им только уйти в отставку или на пенсию, как будто кто-то им возвращает разум, вынутый из головы на период исполнения обязанностей. И либо признают неправоту западной политики, либо откровенно говорят такие вещи, что вразрез идет с официальными уверениями.

Того же Хербста возьмем, который прямо объяснил, зачем США нужны санкции против России. По его словам, данные МВФ свидетельствуют, что санкции приводят к потерям ВВП нашей страны на 1% в год. То есть снижают рост этого показателя. Если рост ВВП России 1,5%, то в условиях отсутствия санкций он был бы, как минимум, уже 2,5%. А зачем это надо США? Джон и тут не намерен ничего скрывать.

- Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная Россия имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам, - откровенно объяснил он.

Прочь все красивые слова и двухчасовые лекции о приоритете общемировых ценностей! Долой мишуру международных правозащитников! В клочья порваны все доклады о нарушениях прав человека в России и ее странах-союзниках на геополитической арене!

Нет, мы, конечно, знали об этом и без откровений отставного дипломата, снова прилетевшего в Киев для подготовки очередной провокации и обеспечения американских интересов. Но вот так откровенно признаться, что Вашингтон кладет на все международное право, на суверенитет других государств – это все же дорогого стоит. Джон просто прекрасен в своей откровенности.

Он там еще много чего наговорил, явно стремясь устроить побольше провокаций против России. Например, посоветовал развивать Украине «москитный флот».

- Я не военный человек, хотя я что-то знаю о безопасности. Я думаю, Украине сейчас нужны эти небольшие корабли, москитный флот. Я думаю, что такое вызовет тревогу у России, потому что они представляют, какая это проблема для их катеров на Азовском море, - заявил он в том же телеэфире, опустив такую ненужную ему «мелочь», что у России в Азовской акватории есть не только катера, но и корабли ВМФ. И эти корабли способны «прихлопнуть москитов», причем, сразу всех, еще до того, как те смогут выйти на дистанцию огня. А зачем заострять внимание украинцев на этой подробности, когда надо устроить провокацию, а лучше – войну, чтобы наложить на Россию новые санкции, потому что США против того, чтобы у России были «сильные армия и флот». Не американцы же погибнут.

Впрочем, не только Украине уделялось внимание. С такой же горечью, см какой он ранее говорил, что расследование Мюллером «дела Трампа» вскрыло какие угодно нарушения американского законодательства, но только не связь с русскими, Хербст посетовал, что правительство Франции пока не привязало выступления «желтых жилетов» в этой стране к России. Признал, что эти беспорядки возникли из-за внутренней ситуации во Франции, но «если Париж может показать своему народу руку Москвы, конечно, французы должны реагировать на это». Если может, то надо обязательно. Почему? Читай ответ выше.

Прекрасное выступление. Вали все на «руку Кремля», сойдет и так. И теперь в начало любого выступления американских и европейских политиков - против «Северного ли потока-2», защемления прав геев и лесбяинок в местностях, где их отродясь не бывало или еще чего – в любое абсолютно надо подставлять эту фразу: «мы не хотим, чтобы у России были сильная армия и сильный флот, поэтому предлагаем…»

Не ошибешься.

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