2018-12-15T14:59:06+03:00
Звезды

"Танцующий миллионер" еще торт: новая 20-летняя подружка, планка в самолете и шампанское рекой

Кажется, разговоры о банкротстве Джанлуки Вакки были слишком преувеличены
Ольга АНТОНОВА
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"Радоваться каждому дню, несмотря ни на что!" - вообще главный девиз Джанлуки Вакки"Радоваться каждому дню, несмотря ни на что!" - вообще главный девиз Джанлуки ВаккиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Смотришь на инстаграм "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки, который прославился после своих знаменитых танцев на яхте и понимаешь, что этот человек может из любых лимонов сделать лимонад.

Год назад в итальянской прессе ходили упорные слухи, что эксцентричный богач давно банкрот. Мол, он задолжал банку больше 10 миллионов евро, которые брал под развитие бизнеса и не смог вовремя вернуть. Итог- конфискация части финансовых активов, яхты, и некоторой недвижимости. Другой бы на его месте сник, но такое положение дел нисколько не убавило огромной любви к жизни танцующего богача. Напротив, он вскоре расстался со своей возлюбленной «вице-мисс Вселенная» Ариадной Гуттьерес и тут же начался встречаться с новой, еще моложе предыдущей.

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Miami Beats....
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Шэрон Фонсэка – венесуэльская модель, но на этом ее деятельность не заканчивается. Девушка пробует себя в качестве актрисы – в прошлом году она сыграла в телесериале «Las Reinas». Она также является бизнесвумен – занимается продажей одежды и косметики онлайн. А еще ей хватает времени на работу тату-мастером. У нее есть собственная студия. Многие комментаторы тут же посчитали, что Шэрон «слишком хороша для этого старика». Появились также мнения о том, что 25-летняя девушка рядом с миллионером смотрится, «как его внучка». Однако, кажется, самой брюнетки плевать на эти мнения. Летом вместе с Джанлукой они прокатились по средиземноморскому побережью на яхте, и на остановках записывали новые зажигательные танцы.

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Be playful with everything you do in life..
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"Радоваться каждому дню, несмотря ни на что!" - вообще главный девиз Джанлуки Вакки. В своих видео он все время подшучивает над окружающими, высмеивает романтические ужины, танцует рэп на беговой дорожке и пьет шампанское сразу из нескольких бутылок на вечеринках. При этом, Вакка - давний адепт спорта, и при любом возможности пытается опубликовать в своем инстаграме и фото какой-то новой тренировки. А может "запулить" и планку, сделанную между полок в самолете. Затейник, одним словом!

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Ponle...reggaeton pa que baile
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"Танцующему миллионеру" - 51 год, но в этом году он сделал себе три новые татуировки, освоил серф и купил новый мотоцикл потому что захотелось. Он может записать видео себя в женском купальнике и на каблуках, а может продемонстрировать новый стиль, щеголяя на светском приеме в нелепых полосатых штанах.

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My TRAIN -ING Abs with my personal assistant..met randomly in the train ..the one and only FIORELLO
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"Единственное, что не повториться, это сегодняшний день! Вот я им и наслаждаюсь!" - смеется он на камеру.

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This is the real "Kiki challenge"...i dare you to do it and laugh at yourself....life is a joke...smile
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Поклонники же в комментариях добавляют, что все кто считал, что танцующий миллионер - уже не торт, сильно ошибаются.

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LOVE Vegas!
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Напомним, основной доход Джанлуке Вакки приносит семейный бизнес по производству аппаратуры для упаковки, косметики, продуктов питания и оборудования для обработки фармацевтических препаратов. По некоторым данным, предприятие возглавляет не сам «танцующий миллионер», а его двоюродный родственник Альберто. Кроме того, Вакки владеет акциями компьютерной компании и часовой марки, а также брендом модной одежды.

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