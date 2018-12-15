Шойгу: в каждом кадетском корпусе появятся бассейны, спортзалы и катки

Бассейны, ледовые катки и комплексные спортивные залы построят во всех военных довузовских учебных заведениях в течение трех лет. Такое решение принял в субботу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, открывая сразу три ледовых катка.

Глава военного ведомства принял спортивные сооружения в Казанском Суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища.

Кадетам могут позавидовать гражданские сверстники. В Казанском суворовском военном училище подростки занимаются в спортивном зале, спортгородке, плавательном бассейне с пятью 25-метровыми дорожками, на крытом ледовом катке. В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища достраивается двухэтажный крытый спорткомплекс с трибунами на 200 мест и площадкой для игры в мини-футбол, круговой беговой дорожкой на 200 метров. Там сможет заниматься 560 воспитанников. А катком в новом Петрозаводском президентском кадетском училище к 1 сентября 2021 году будут пользоваться 840 ребят.

"Большинство наших учебных заведений уже имеют современные спортивные сооружения. Это бассейны, это спортивные залы и катки. Мы приняли для себя решение: в течение трех лет все довузовские, а это значит суворовские, нахимовские, президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы", - обратился Шойгу по видео-конференц-связи к участникам церемония открытия катков.

Министр с удовольствием смотрел первые сражения на льду хоккейных команд. Игроки трех училищ вышли на лед в новых комплектах хоккейной формы и с клюшками, которые они получили от Министерства обороны.

По окончанию матчей лучшие игроки получили призы и ценные подарки.