В Нью-Йорке прошла Неделя российского кино. В программу кинофестиваля, который возобновился после длительного перерыва, благодаря усилиям посольства РФ в США, генерального консульства РФ в Нью-Йорке и фонда «Вишневый сад», были включены полтора десятка картин, снятых российскими режиссерами.

В Город Большого Яблока на встречу со зрителями приехали режиссер и сценарист Авдотья Смирнова, ее коллега по цеху и брат Алексей, актеры Даниил Козловский, Константин Хабенский и другие.

Художественная часть фестиваля открылась картиной «История одного назначения». «И это не случайный выбор. – подтвердила президент фонда «Вишневый сад» Мария Шкловер. – Поскольку она повествует о Льве Николаевиче Толстом, который был и остается для американцев выдающимся деятелем русской культуры».

Было решено показать и снятый 15 лет тому назад фильм режиссера Алексея Учителя «Прогулка». Учитель, возглавляющий кинокомпанию «Рок», также принявшей активное участие в организации Недели-2018, отметил: «Да, конечно, немного страшно представлять наши работы в Америке. Но не из-за Голливуда. А из-за публики. Ведь как американцы воспримут наши смысловые особенности, которые не всегда понятны? Страшно, но интересно. Думаю, что восприняли представленные фильмы по-разному. Составляя программу Недели, мы хотели удовлетворить все вкусы, хотели, чтобы был выбор. Кстати, именно разнообразием берет публику Голливуд: фильмы для маленьких, для всей семьи, комедии, трагедии… В последние годы в России доля отечественного кино составляла порядка 12%. И только начиная с 2016 года – 30%. Все время идут разговоры: мол, давайте, сделаем так, чтобы российские фильмы имели преимущество в отечественном прокате. Мне же кажется, что просто нужно делать качественное, хорошее кино. И фильмы сами будут окупать себя не только финансово. И уж коль эта тенденция наметилась, нужно ее закреплять, и вовсе не запретами».

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Фестиваль, учрежденный английским продюсером Филипом Перконом, проводится с 2016 года при поддержке российского Министерства культуры, Британского Совета и Британского киноинститута. Третья его редакция завершилась в воскресенье торжественной церемонией, ужином и благотворительным аукционом в бальном зале отеля «Шератон», собравшими цвет российского и британского кино и бизнеса. Победителем стал фильм Александра Ханта “Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов” (подробности).