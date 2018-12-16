- Сегодня он (самозанятый — Авт.) работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес, - заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Чиновник добавил, что мораторий не касается случаев, когда может быть угроза жизни или здоровью. Условно, делает самозанятый кондитер авторские торты. Власти должны убедиться, что у кулинара на кухне чисто, и сам он ничем опасным не болеет. Не дай бог, из-за возможных нарушений кто-нибудь отравится авторским тортом.

Напомним, что с 1 января в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях начнется налоговый эксперимент. Самозанятые с доходом не больше 200 тыс. руб. в месяц смогут перейти на пониженный налог.

Для властей важно, чтобы новая попытка вывести самозанятых из тени опять не провалилась. В 2017 году чиновники уже пытались легализовать труд людей, работающих на самих себя. Была предложена налоговая амнистия, но по всей стране ей не воспользовалась и тысяча человек.

Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятыхФото: Александр ГЛУЗ

Поэтому сейчас правительство хочет создать для самозанятых тепличные условия: и налог небольшой, и проверок никаких.

С 1 января, если человек работает сам на себя, у него нет наемных сотрудников, то он сможет добровольно зарегистрироваться и платить лишь 4-6% от полученного дохода. Сейчас — 13% НДФЛ.

По мнению властей, налог на профессиональный доход коснется нянь, репетиторов, ремонтников.

Легализоваться самозанятым легко - достаточно установить на телефон мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. При расчете с покупателем сервис будет формировать чек, который по интернету станет уходить в налоговую.

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