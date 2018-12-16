Российские пловцы одержали серию красивых побед на Чемпионате мира в Китае

Великолепно выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу российские спортсмены. На фото наша четверка, которая завоевала «золото» в комбинированной эстафете 4Х50 метров. Слева - направо - Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищеви и Евгений Рылов.

18-летний Климент Колесников здесь уже стал чемпионом мира на дистанции 100 м комплексом с юниорским рекордом мира. А Евгений Рылов быстрее всех проплыл 50 метров на спине. Кстати, в том же заплыве Колесников был четвертым, но с еще одним молодежным рекордом мира.

А еще одно золото ЧМ на «полтиннике» вольным стилем взял Владимир Морозов. Напомним, что Морозов месяц назад уже второй раз в карьере выиграл Кубок мира по плаванию, установив два мировых рекорда.

Словом, такой сильной команды у нас не было уже лет 20! Вот бы также и на Олимпиаде-2020 в Токио...

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