2018-12-16T12:54:54+03:00
Спорт

Российские пловцы одержали серию красивых побед на Чемпионате мира в Китае

Четверка спортсменов завоевала «золото» в комбинированной эстафете
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищеви и Евгений РыловКлимент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищеви и Евгений РыловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Великолепно выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу российские спортсмены. На фото наша четверка, которая завоевала «золото» в комбинированной эстафете 4Х50 метров. Слева - направо - Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищеви и Евгений Рылов.

18-летний Климент Колесников здесь уже стал чемпионом мира на дистанции 100 м комплексом с юниорским рекордом мира. А Евгений Рылов быстрее всех проплыл 50 метров на спине. Кстати, в том же заплыве Колесников был четвертым, но с еще одним молодежным рекордом мира.

А еще одно золото ЧМ на «полтиннике» вольным стилем взял Владимир Морозов. Напомним, что Морозов месяц назад уже второй раз в карьере выиграл Кубок мира по плаванию, установив два мировых рекорда.

Словом, такой сильной команды у нас не было уже лет 20! Вот бы также и на Олимпиаде-2020 в Токио...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Морозов: путь к рекордам, олимпийские мечты и другие факты о победителе Кубка мира по плаванию

К многочисленным спортивным наградам и рекордам 26-летний Владимир Морозов, заработавший по итогам семи этапов 402 очка, добавил трофей КМ-2018 — уже второй в его спортивной карьере (подробности)

Волгоградский пловец Владимир Морозов привез с Кубка мира-2016 пять золотых медалей и «бронзу»

На втором этапе Кубок мира-2016 по плаванию, который проходил в Германии, снова отличился волгоградец Владимир Морозов. Шесть раз он поднимался на победный пьедестал и установил новый мировой рекорд на стометровке комплексным плаванием. Здесь Морозов улучшил планетарный результат еще на 3 сотых секунды – 50,30 (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 20.55 12 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 23.00 11 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Новости 24
Стюардессы рассказали, как борются с неприятными запахами на борту
National Interest: российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области
В крупном ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян
Жительница Канады случайно отправила своего кота по почте
ДТП с автобусом в Швейцарии: один человек погиб, 44 пострадали
В Совфеде раскритиковали призыв США отказаться от "Северного потока-2"
Родственники стрелка из Страсбурга отпущены на свободу
Немецкие СМИ: России удалось опровергнуть слова Обамы о "региональной державе"
На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана
В Болгарии считают, что патриарх Варфоломей перешел границы в ситуации с Украиной
Жителям Калифорнии разрешили вернуться в свои дома после пожаров
Цирковые представления с дикими животными попали под запрет в Нью-Джерси
Назван лучший архитектурный проект 2018 года
Украинский экс-дипломат рассказал о побеге Порошенко с дебатов в Европарламенте
В США инициированы проверки организаций, которыми руководил Трамп
Пожар в общежитии в Подмосковье унес жизни двух человек
Пользователи Сети высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на нехватку ракет
В Португалии нашли обломки пропавшего вертолета