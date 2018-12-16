Александр Шохин: Давос передумал и снова зовёт Россию на экономический форум. Но наши уже не все хотят туда ехать

- Александр Николаевич, оргкомитет по проведению международного экономического форума в Давосе, который соберётся в конце января, все-таки решил пригласить делегацию России. Это что, - заявления президента Путина, премьера Медведева и письмо Шохина подействовало?

- Были переговоры на сей счёт министра экономического развития Орешкина в рамках регионального форума в Дубае. И ещё до этого Давос сделал шаг, если не назад, то в сторону, - заявив о том, что предприниматели, даже находящиеся в "черном списке" Давоса, могут быть включена в официальную делегацию нашей страны. И - таким образом мы сможем "перелезть" через барьеры, которые хотел установить Давосский форум.

Александр Шохин: Давос передумал и снова зовёт Россию на форум 00:00 00:00

Решение, состоявшееся в итоге, - думаю, абсолютно правильное. Полагаю, в том числе, и наш призыв был услышан - о том, что нельзя, по определению, политизировать глобальное мероприятие неполитического характера. Цели и задачи которого - устранение искусственных барьеров между предпринимателями в международном масштабе и поиск решений, в том числе, глобальных...

Я думаю, что, взвесив все «за» и «против», Давосский форум понял, что его миссия окажется под вопросом, если он станет, условно говоря, действовать как институт, который является союзником определенной группы государств.

Я не знаю, насколько снятие запретов отразится на решении наших предпринимателей - Дерипаски, Вексельберга и Костина, которых поначалу не собирались звать, - согласятся ли они теперь участвовать в том же формате. Но нынешняя позиция Давоса, в любом случае, добрый знак.

Это, конечно, не прорыв блокады, но то, что ситуация не усугубляется - уже хорошо.

- А сколько человек будет в нашей делегации? Она сильно уменьшится?

- Наверное, уменьшится - даже по техническим причинам. Потому что многие из тех, кто планировал ехать на форум в Давос, уже переориентировались на другие мероприятия.

- А когда будет форум - точные сроки уже определены?

- Сейчас навскидку не вспомню, но обычно - это последняя декада января. В среду обычно заезд высоких персон, - среда, четверг и пятница - самый высокий уровень. А суббота и воскресенье – больше культурные, молодежные, спортивные и прочие аспекты Давоса.

- Вы поедете?

- Я уже не планировал. Не то, что скажу - «нет», но и до этого у меня были колебания:,ехать или не ехать.

А когда "приморозка" наступила, то уже сформировались другие планы.

Да и Давос в нынешнем виде, на самом деле, не настолько привлекательная вещь для продвижения тех или иных идей, связанных с Россией...

К тому же - мы понимаем, что не так просто будет в этих условиях завлечь на российские мероприятия большую аудиторию - с присутствием высоких официальных представителей тех или иных государств.

Поэтому, думаю, уровень участия будет не максимальным. Это вам не 96-й год, когда в Давосе, в том числе, решалась судьба России и президентских выборов. Я имею в виду, что тогда там были смотрины других кандидатов, кроме Бориса Ельцина.

Это - и не тот уже Давос, где надо было рассказывать об улучшении делового и инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций, поскольку сейчас эту тему перебивают санкционные режимы. И трудно будет именно в этом месте убедить инвесторов, что - "жизнь прекрасна".

Сейчас Давос для России является просто неким регулярным мероприятием, демонстрирующим нашу готовность не изолироваться, не выстраивать какие-то стены, - а работать по всем направлениям с международными партнерами. Поэтому делегация будет и официальная, и бизнес-делегация, поскольку для многих это - способ встретиться со своими партнерами в неформальной обстановке.

И в этом смысле Давос позитивно отличается от каких-то чисто официальных мероприятий. Пообщаться можно, что называется, и на полях форума, и "на ногах", во время каких-то обсуждений...

- И на лыжах.

- Да - на спуске, в баре - с бокалом глинтвейна прояснить многие вопросы.

В этом смысле Давос, безусловно, является одним из немногих сейчас инструментов продвижения, в том числе, конкретных проектов, и - прояснения ситуации. Поэтому -.ехать надо.

Но не уверен, что все те, кто еще в октябре-ноябре планировал отправиться на этот форум, они сумеют планы свои снова скорректировать.

- Спасибо за интервью.

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