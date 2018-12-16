Импортного алкоголя может не хватить на январские праздники

С января 2019 года в России на импортный алкоголь начнут клеить новые акцизные марки. Старые, которые приняли в 2012-м, практически не выдают. Кто успел до октября подать заявку на них, те еще получают марки. А кто не успел, тот опоздал.

Проблема в том, что новые марки физически печатать еще не начали. На Гознаке этим займутся лишь с 1 января. Кроме этого, у импортеров спиртного даже заявки на новые акцизы пока не принимают.

Коммерсанты боятся, что на рынке может возникнуть дефицит. Старых марок уже нет. Новых пока нет — по закону между приемом заявки и получением марки должно пройти не меньше 90 дней. А продавать спиртное без акцизов нельзя.

Выходит, первые новые акцизы импортеры получат не раньше, чем в середине марта. До этого им придется распродавать запасы со старыми марками. Но если они закончатся, то импортного спиртного просто не будет.

- Все умные участники рынка запаслись марками, - рассказал бренд-директор компании MBG Wine Артем Крылов. - В Новый год точно не пропадем. Дальше будет видно.

- Я уверен, что на складах должно быть достаточно импортного шампанского, если будут проблемы с завозом, они проявятся уже в январе, - считает Алан Соколов директор Ассоциации производителей игристых вин.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России ввели систему поштучного учета спиртного. Для этого приняли новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке.