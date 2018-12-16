2018-12-16T16:45:21+03:00
Спорт

Андрей Аршавин будет тренировать детей в ФК «Зенит»

Официальный сайт питерской команды сообщает, что экс-капитан сине-бело-голубых и сборной России возглавит международный проект
Сергей КИРИЛЛОВ
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Аршавин недавно завершил свою карьеру футболистаАршавин недавно завершил свою карьеру футболистаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О возвращении Андрея Аршавина в свой родной клуб объявил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко. Произошло это на выпускном вечере юных футболистов в Академии.

«Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе, - сказал Аршавин, который выходит на новую работу уже 1 января. - Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично. При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но еще культурная и образовательная. Именно поэтому «Зенит» пописывает договоры с театрами, университетами. Пока дети будут находиться в нашей Академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс».

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Андрей Аршавин будет тренировать детей
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Напомним, что 37-летний Аршавин недавно завершил свою карьеру футболиста. Последние два года он выступал за «Кайрат» (Алма-Ата), в составе которого даже признавался лучшим иностранным футболистом чемпионата Казахстана. Но осенью контракт закончился и «Кайрат» его продлевать не стал. Сам Андрей сообщил, что искать другой клуб не будет.

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