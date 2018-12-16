2018-12-16T18:31:29+03:00
Звезды

«Первый Новый год у человека»: Стеша Маликова опубликовала фото с подросшим братом

Трогательное фото с малышом умилило поклонников
Ольга АНТОНОВА
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Стеша старается опекать и всячески заботиться о малышеСтеша старается опекать и всячески заботиться о малышеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Разница между взрослой дочерью Маликовых - Стефанией и ее младшим братом Марком - 18 лет, и на правах старшей сестры Стеша старается опекать и всячески заботиться о малыше. Тем более, что наследника в зведной семье ждали много лет только когда Дмитрию Маликову исполнилось 48, он во второй раз стал папой. Сегодня семья певца не скрывает, что они прибегли к услугам суррогатной матери, чтоб вновь почувствовать себя родителями.

И несмотря на все суеверия, много и часто делятся фотографиями в соцсетях с маленьким Марком. На днях снимком с малышом поделилась и Стефания. Сестра с маленьким братом на руках стоят рядом с новогодней елкой.

steshamalikovasteshamalikova
первые огоньки, первая елка и первый Новый год у человека
32046 отметок «Нравится»100 комментариевInstagram

«Первые огоньки, первая елка и первый Новый год у человека», — подписала снимок Стеша (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики девушки отметили, что Марк заметно подрос: «Какой взрослый зайчик!», «Сказочного Нового года всей вашей семье. Стеша, спасибо за красивую фотографию!», «Какой Марк большой уже. Очень трогательная фотография».

В комментариях поклонники Маликовой также отметили, что ей очень идет роль старшей сестры.

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