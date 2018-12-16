Любви не осталось: Синди Кроуфорд разводится с мужем

Синди Кроуфорд - одна из немногих фотомоделей из "золотой пятерки", которая смогла построить длительные отношения и чей брак много лет казался счастливым. Однако, как сообщает источник, близкий к ситуации порталу Radar Online, пара приняла решение разъехаться. На этой неделе папарацци запечатлели бывшую модель без обручального кольца на пальце: по словам инсайдеров, почти бывшие супруги стараются не предавать своему разводу огласки, однако это был первый раз за все 20 лет брака, когда Кроуфорд была замечена без этого аксессуара. Причина развода проста: не осталось прежних чувств. К тому же дети, 17-летняя Кайя и 19-летний Пресли, съехали из родительского дома, чтобы заняться дальнейшим развитием своей успешной модельной карьеры.

Надо отдать должное, "звоночки", что в паре Гербера и Кроуфорд не все так гладко, появились еще летом этого года. Тогда семья решила продать особняк в Малибу за $45 млн. Видимо, супругам понадобились деньги — в прошлом году их дом с четырьмя спальнями и видом на океан стоил на 25 процентов дороже, но они согласились сбить цену.

В 2016 году супруги продали дом в курортном мексиканском Кабо Сан-Лукас, а уже в 2017-м предприниматель продал бренд текилы, принадлежащий ему и Джорджу Клуни, за $1 млрд.

К чему такое скорое подбивание финансовых активов? Не для того ли, чтобы разделить их?

В сети появилась информация, что Кроуфорд и Гербер подадут необходимые бумаги до конца года. Не исключено, что дети пока останутся на попечении родителей. Хотя учитывая, какие контракты они заключают с мировыми брендами, жить за их счет им осталось недолго.

Кто-то из осведомленных в ситуации даже предположил, что кризис в семье назрел еще раньше, но пара решила выждать время, чтобы дети встали на ноги, а только потом разъехаться. И видимо, этот момент пришел.